Muzica lui Constantinides se aude, din nou, la Constanța

Numele compozitorului american de origine greacă Dinos Constantinides revine, în fiecare toamnă, pe afișele de concert ale Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Afirmația este probată de o nouă întâlnire cu muzica sa, sub genericul „Medalion Dinos Constantinides”, programată în această duminică, de la ora 18.30, sub bagheta maestrului Radu Ciorei. În programul serii se regăsesc Concertul Psalmilor pentru două viori și orchestră, LRC 185Bb, Concertul pentru violoncel și orchestră, LRC 139b, și Concertul pentru saxofon alto și orchestră de cameră nr. 1, LRC 179b. Soliștii serii vor fi: saxofonistul Athanasios Zervas din Grecia, violonistul Aaron Farrell din Statele Unite ale Americii, violonista Borislava Iltcheva din Bulgaria și violoncelistul grec Dimitris Patras.

UN AN DE LA ULTIMA ÎNTÂLNIRE MUZICALĂ Evenimentul din ultima zi a săptămânii are loc la aproape un an de la un concert cu aceeași titulatură, susținut pe 22 octombrie 2014, pe aceeași scenă, tot sub conducerea muzicală a dirijorului Radu Ciorei. Programul concertului de atunci a fost o... replică la distanță a concertului de la Carnegie Hall din octombrie 2013, susținut integral de muzicieni brazilieni. Tot anul trecut, pe 11 noiembrie, melomanii de la Marea Neagră au putut urmări, în cadrul celei de-a 40-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, opera contemporană într-un act „Intimations”, în regia lui Ștefan Munteanu, cu sopranele Roxana Bageac și Smaranda Drăghici în rolurile principale.

Până la întâlnirea cu muzica lui Dinos Constantinides, publicul este așteptat sâmbătă, de la ora 18.30, să vadă capodopera shakespeariană „Romeo și Julieta”, în pași de dans, pe muzica lui Serghei Prokofiev, în viziunea regizorală și coregrafică a lui Horațiu Cherecheș.

Tichetele pentru spectacolul de balet de sâmbătă, dar și cele pentru concertul simfonic de duminică se pot procura de la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”, la prețurile de 25, 30 și 40 de lei, în funcție de locul din sală. Elevii și studenții vor cumpăra un bilet cu 15 lei, iar pensionarii vor plăti pe un tichet 20 de lei.

DIN GRECIA ÎN SUA Compozitorul american Dinos Constantinides s-a născut pe 10 mai 1929, în Grecia. Primii pași în lumea fascinantă a sunetelor au început în țara natală. A studiat vioara și teoria muzicală la Conservatorul din Atena, apoi a aprofundat vioara la Juilliard School din New York. A urmat cursurile de masterat la Universitatea din Indiana, iar apoi a obținut titlul de doctor în compoziție la Universitatea de Stat din Michigan.

RECUNOAȘTERE UNANIMĂ Dinos Constantinides a compus peste 250 de lucrări, incluzând mai multe opere și simfonii, cele mai mai multe dintre ele fiind publicate. Muzica sa este cântată în întreaga lume, compozitorul bucurându-se de o recunoaștere unanimă. Stau ca dovadă multele premii obținute, Dinos Constantinides fiind beneficiarul a numeroase granturi și comenzi. A fost distins cu Premiul I oferit de Brooklyn College International Chamber Opera Competition și cu American New Music Consortium Distinguished Service Award. De asemenea, a fost recompensat și cu Premiul „Glen House”, oferit de New Music Ensemble of New York, fiind și distins cu premii ale Societății Americane a Compozitorilor, Autorilor și Publiciștilor (ASCAP). Activitatea sa componistică este dublată de una pedagogică, fiind profesor la Universitatea de Stat din Louisiana. Comisia Prezidențială pentru Educație i-a decernat o distincție specială în semn de recunoaștere a activității didactice desfășurate pe teritoriul american.

