Muzică urbană, demonstrații de drift și burnout, pentru turiștii din sudul litoralului

O expoziție de tuning auto și moto, demonstrații de drift și burnout vor fi găzduite, de sâmbătă, de Portul Turistic din Mangalia, iar seara în Vama Veche, tinerii se pot distra la un festival de muzică urbană, conform Mediafax. Festivalul auto „1 Mai Tuning Fest Mangalia 2017” are loc în perioada 29 aprilie – 1 mai, în parcarea din Portul Turistic din localitate, și va încânta publicul cu o expoziție de tuning auto și moto, concurs car audio, demonstrații de drift și burnout, precum și diferite tombole și concursuri pentru participanți și spectatori. Festivalul a început sâmbătă, cu o paradă a mașinilor și motocicletelor participante, care a avut startul în Portul Turistic. Manifestările de sâmbătă până duminică au loc între orele 10.00 - 23.00, iar luni, între orele 10.00 – 16.00. În cadrul competiției vor fi jurizate categoriile Best Car Of The Show, Best Import Exterior, Best Custom Exterior, Best Autohtona, Best Interior, Best Rims, Best Oldtimer, Best Youngtimer, Best Club Display, Best Rat Look, Best AirRide, Best Static fitment, Best AirRide fitment, Best Airbrush, Best Paint, Best DemoCar, Best OEM++, Best Engine, Best Trunk setup, Best JDM, Best Engine Bay, Best Exotic. De asemenea, va exista o categorie specială pentru mărcile Volkswagen și BMW. Premierea câștigătorilor va avea loc în 1 mai, de la ora 13.00. În cadrul expoziției de tuning auto-moto, pasionații de tuning auto, cluburi sportive și firme de tuning din toată țara își vor prezenta mașinile modificate. În această categorie de expozanți se înscriu mașinile cu modificări la exterior, la interior, la partea mecanică sau la toate acestea.

La Campionatul Național de Car Audio vor fi prezentate mașini cu investiții ce depășesc 25.000 de euro doar în sistemul de sunet, capabile de performanțe audio extreme. Devenit deja un festival cu tradiție, „1 Mai Tunning Fest” reunește în fiecare an cele mai interesante proiecte de tuning și car audio, iar firme din domeniul auto/tuning vor avea, la rândul lor, mai multe standuri de prezentare. Sâmbătă seara, turiștii aflați în sudul litoralului se pot îndrepta către Vama Veche unde Sunset Festival revine cu cea de-a treia ediție și promite o atmosferă de neuitat pentru amatorii de muzică urbană, fiind unul dintre puținele festivaluri dedicat lor, care este desfășurat în aer liber în România. Unii dintre artiștii care vor urca pe scena Sunset sunt Subcarpaţi, Vlad Dobrescu, Macanache, Dj Oldskull, NoruNegru, E.M.I.L. şi Dru Klein.