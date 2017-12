Muzicianul de jazz Billy Taylor a murit la vârsta de 89 de ani, la New York, în urma unui infarct. Reprezentanţii Centrului Kennedy din Washington D.C., instituţie al cărei director al departamentului de jazz a fost Billy Taylor din anul 1994, l-au numit pe acesta “un mare om de stat şi ambasador al jazz-ului în lume”. “Suntem recunoscători pentru devotamentul şi prietenia domnului Taylor”, a afirmat Darrell Ayers, vicepreşedinte al departamentului de jazz al Kennedy Center.

Billy Taylor s-a născut în Greenville, Carolina de Nord, în anul 1921 şi s-a remarcat în cluburile din New York, unde a cântat jazz cu mari muzicieni, precum Ben Webster, Miles Davis, Charlie Parker, Billie Holiday şi Ella Fitzgerald. Artistul a început să cânte profesionist în anul 1944 şi, ca lider al unui trio, Billy Taylor a compus peste 300 de cântece. Cântecul său “I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free” a devenit un imn al mişcării pentru drepturile civile din SUA. Billy Taylor a realizat programe de jazz la radio şi a predat acest stil muzical de fiecare dată când a avut ocazia. A susţinut seminarii la Universităţile Yale şi Massachusetts-Amherst, la ultima universitate luându-şi doctoratul. Billy Taylor locuia în Riverdale, New York şi era căsătorit cu Theodora. Fiul său, Duane, a murit în 1988.