Muzicieni celebri cer închiderea închisorii Guantanamo

Formaţiile rock REM şi Pearl Jam, alături de alte trupe şi muzicieni, au aderat la o coaliţie care sprijină eforturile preşedintelui SUA, Barack Obama, de a închide închisoarea Guantanamo Bay. Campania Naţională de Închidere a Guantanamo, la care participă şi foşti ofiţeri militari, a fost lansată marţi. Mulţi dintre artiştii care au aderat la campanie sînt supăraţi din cauză că muzica lor a fost folosită în timpul interogatoriilor desfăşurate în închisoare. George Little, purtătorul de cuvînt al CIA, a declarat însă că muzica a fost folosită doar ca metodă de securitate, şi nu ca una punitivă. ”Am petrecut ultimii 30 de ani susţinînd cauze legate de pace şi justiţie. Să aflăm acum că muzica unora dintre prietenii noştri a fost folosită ca parte din tratamentul de tortură, fără acordul lor, este oribil”, au declarat cei de la REM. Alţi artişti care s-au alăturat coaliţiei sînt Jackson Browne, Steve Earle, Roseanne Cash, Billy Bragg, Bonnie Raitt şi Rage Against The Machine.

Un raport publicat în noiembrie 2008, de către Comitetul pentru Servicii Armate al Senatului SUA, a notat că astfel de tactici de tortură au fost cu adevărat folosite. În unele situaţii, anchetatorii îi obligau pe unii prizonieri, precum Mohamedou Ould Slahi, să asculte muzică, deoarece în religia lor, acest lucru este interzis. În 2003, cînd acesta a fost chestionat cu privire la tacticile folosite asupra lui, acesta a dezvăluit că a fost obligat, printre altele, să asculte în mod repetat piesa intitulată ”Let the Bodies Hit the Floor” a trupei Drowning Pool. Jayne Huckerby, de la Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universităţii New York, a declarat că muzica la volum ridicat a fost folosită ca metodă de tortură în închisori clandestine ale CIA. Potrivit Arhivelor Securităţii Naţionale a SUA, piese ale trupelor AC/DC, Britney Spears, Bee Gees şi Marilyn Manson au fost folosite la Guantanamo. Însă, CIA insistă că muzica a fost difuzată la un nivel sonor sub cel al unei formaţii rock aflate în concert. Şi maiorul Diana Haynie, purtătoare de cuvînt al Joint Task Force Guantanamo, a declarat că, din 2003, muzica la volum ridicat nu a mai fost folosită ca metodă de tortură asupra deţinuţilor.

Preşedintele Barack Obama a promis că va închide închisoarea Guantanamo pînă în luna ianuarie, însă opoziţia republicană din Congres susţine că această variantă este puţin probabilă.