„My Beautiful One”, cea mai difuzată piesă din 2010

Hit-ul „My Beautiful One”, o compoziţie Deepcentral, interpretată de Xonia, s-a clasat pe primul loc în topul celor mai ascultate piese ale anului trecut, în România, cu peste 3,6 milioane de ascultări. Lansată în luna aprilie a anului 2010, piesa a luat cu asalt topurile radio, ajungând foarte repede pe primele locuri ale clasamentelor de gen. Piesa de pe locul secund se află la o distanţă de peste jumătate de milion de ascultări.

Topul a fost realizat de Mediaforest - companie care a dezvoltat un sistem care monitorizează canalele radio-TV din România şi emite statistici - şi a fost calculat folosind numărul difuzărilor unei piese şi cel al ascultătorilor radio de la posturile care au difuzat-o. Sistemul identifică orice conţinut preînregistrat (muzică, spoturi etc.), difuzat pe canalele monitorizate

Xonia devine, astfel, liderul incontestabil în rândul solistelor pop difuzate în România anului 2010. Ea este un artist descoperit de către Star Management, în urmă cu trei ani, iar colaborarea cu Deepcentral a început în anul 2009, când artista lansa primul său single, „Someone to Love You”. În toamna aceluiaşi an, a urmat cel de-al doilea single al artistei, „Take the Lead”, o producţie Mihai Ogăşanu - cel care regizează şi clipul acestei piese.

La începutul lunii februarie 2011, cântăreaţa a lansat single-ul „Hold On”, produs tot în colaborare cu Deepcentral. Piesa, lansată iniţial pe internet, este inclusă deja în playlist-ul celor mai importante posturi de radio din România, anunţându-se ca unul dintre hiturile anului. „My Beautiful One”, alături de „Take the Lead”, este o producţie Universal Music România.