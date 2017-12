Nabucco are responsabil pe relaţii cu publicul

Grayling, compania globală de consultanţă în public relations, public affairs, relaţii cu investitorii şi organizare de evenimente, a fost desemnată de Nabucco Gas Pipeline International GmbH să asigure serviciile de PR pe teritoriul Europei. Grayling va asista compania Nabucco pe parcursul etapei de dezvoltare a conductei şi va fi responsabilă de relaţiile cu mass-media internaţională si locală, public affairs şi community relations. Contul de şase cifre a fost câştigat de Grayling în urma unui pitch desfăşurat în trei etape şi va include activitatea din Londra, Bruxelles şi ţările de tranzit ale Nabucco (Austria, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia) şi Azerbaijan. Nabucco este principalul gazoduct european din coridorul sudic. Conducta va avea o lungime de 3.300 km şi va conecta regiunile cu cele mai bogate resurse de gaze din lume - regiunea Caspică, Orientul Mijlociu şi Egipt - la piaţa de consum a Europei şi a Turciei. Acesta va contribui semnificativ la asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în Turcia, Europa de Sud-Est, Centrală şi de Vest şi va porni din Turcia prin Bulgaria, România şi Ungaria până la terminalul Baumgarten din Viena, Austria. Construcţia este prevăzută să înceapă în 2011, urmând să fie dată în folosinţă în 2014. \"Am desemnat Grayling după un pitch care a durat şase luni, timp în care am purtat discuţii cu importante agenţii internaţionale. Am considerat că oferta Grayling este superioară prin faptul că ne pune la dispoziţie un sistem de lucru coordonat la nivel central şi extrem de eficient pentru toate nevoile noastre de comunicare\", a declarat Christian Dolezal, şeful de comunicare şi public affairs al Nabucco Gas Pipeline GmbH. La rândul său, deputy country manager al Grayling România, Ana Dodea, a declarat că societatea va fi coordonată din Londra, în colaborare cu birourile din ECE, beneficiind de sprijinul lui Russell Patten (directorul Diviziei de Energie, Mediu şi Industrii) şi al echipei sale din Bruxelles. Grayling are birouri în 70 de locaţii din 40 de ţări în Europa, SUA, Orientul Mijlociu şi regiunea Asia Pacific. Compania are venituri de peste 100 milioane euro.