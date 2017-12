Nabucco! În sfârşit?

Decizia finală de investiţie pentru proiectul Nabucco va fi luată cel mai târziu în primul trimestru al anului viitor, au declarat, ieri, reprezentanţii grupului OMV. Decizia va fi luată după ce acţionarii consorţiului Nabucco vor fi determinat nivelul cererii pentru gazele transpotate prin viitorul gazoduct, probabil în trimestrul al patrulea al acestui an, a declarat directorul diviziei de gaze a OMV, Werner Auli. Consorţiul Nabucco anunţase anterior că anticipează o decizie finală de investiţie până la finele acestui an, însă proiectul a fost deja întârziat în repetate rânduri. Decizia de finanţare este una dintre cele mai importante etape în realizarea gazoductului. \"Procedura open season (prin care se va determina nivelul cererii - n.r.) ar trebui să aibă loc în trimestrul al patrulea. Decizia finală de investiţie ar putea fi luată în acest an sau (...) în primul trimestru al lui 2011, cel mai târziu\", a arătat Auli. Auli a afirmat însă că este încă posibil ca procedura să fie încheiată în acest an, deoarece procesele \"open season\" durează circa trei luni. Proiectul Nabucco, susţinut politic de UE, a fost gândit în vederea diversificării resurselor de gaze ale Europei, care depind acum în mare măsură de importurile din Rusia. Gazoductul ar urma să aducă gaze extrase din regiunea Mării Caspice şi Orientul Mijlociu către Austria, tranzitând Turcia, Bulgaria, România şi Ungaria. Consorţiul care dezvoltă proiectul este format din OMV, care deţine şi poziţia de director general, Transgaz, MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria), BOTAS (Turcia) şi RWE (Germania).