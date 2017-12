Nabucco va livra Europei gaze din Irak

Primele livrări de gaze naturale ale Nabucco vor ajunge în Europa în 2014 şi vor proveni din Irak, în timp ce Azerbaidjanul ar putea deveni un furnizor din 2015-2016, a declarat, ieri, directorul consorţiului Nabucco, Reinhard Mitschek. Analiştii din sectorul energetic au pus sub semnul întrebării planurile consorţiului privind capacitatea anuală de 31 miliarde de metri cubi de gaze naturale a gazoductului, ca urmare a lipsei acordurilor de aprovizionare a conductei. Nabucco, care ar trebui să reducă dependenţa Europei de importurile de gaze naturale din Rusia, este concurat de un proiect similar dezvoltat de Gazprom în colaborare cu Eni. „Credem că vom începe în 2014 şi o vom face cu gaze naturale din Irak”, a spus Mitschek. Consorţiul vizează acum acoperirea primelor livrări către Europa cu gaze din Irak, întrucît discuţiile cu autorităţile de la Bagdad au decurs mai rapid decît în cazul Azerbaidjanului, a afirmat directorul Nabucco. Primul an complet de funcţionare al Nabucco va fi 2015, cînd consorţiul estimează aprovizionarea cu aproximativ opt miliarde de metri cubi de gaze naturale din regiunea irakiană Kurdistan. “Între 2015-2016 vom primi alte opt miliarde de metri cubi din Azerbaidjan. Am ajunge astfel la un total de circa 16 miliarde de metri cubi pînă în 2016. Ulterior cantităţile provenind din Irak, Azerbaidjan şi Turkmenistan vor creşte”, a adăugat Mitschek. Totodată, costurile de construcţie, estimate la 7,9 miliarde de euro ar putea să scadă, în urma declinului cotaţiei oţelului, însă consorţiul nu doreşte să înainteze o nouă sumă pînă la semnarea unor contracte de construcţie. Între furnizorii Nabucco s-ar putea regăsi şi Rusia. “Nu excludem nicio sursă”, a răspuns Mitschek la întrebarea dacă Rusia ar putea fi un potenţial furnizor pentru gazoduct. Nabucco este dezvoltat de un consorţiu la care participă şase companii, cinci din partea statelor de tranzit şi un partener strategic german, respectiv Transgaz Mediaş, Botas (Turcia), OMV (Austria, acţionarul majoritar al Petrom), MOL (Ungaria), Bulgargaz (Bulgaria) şi RWE (Germania).