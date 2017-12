Nadal, învingător pentru a şaptea oară la Roland Garros

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, nr. 2 ATP, a câştigat, ieri, pentru a şaptea oară în cariera sa, stabilind astfel un nou record, turneul de la Roland Garros, după ce l-a învins, cu 6-4, 6-3, 2-6, 7-5, pe sârbul Novak Djokovic, liderulclasamentului ATP. Finala a fost programată duminică, dar a fost întreruptă din cauza ploii şi amânată pentru luni, la scorul de 6-4, 6-3, 2-6, 1-2. În total, partida dintre primii doi jucători mondiali a durat trei ore şi 49 de minute de joc. Meciul încheiat luni a fost a patra finală consecutivă de Grand Slam între Djokovic şi Nadal, cele trei disputate până acum revenindu-i liderului mondial.

A fost a doua oară în istoria turneului când finala nu s-a putut încheia duminică, după cea din 1973, dintre Ilie Năstase şi Nikola Pilic, care a avut loc marţea şi a fost câştigată de Năstase, cu 6-3, 6-3, 6-0. Pentru succesul de la Roland Garros, Nadal va primi 1,25 milioane de euro şi 2.000 de puncte ATP, în timp ce Djokovic va încasa 625.000 de euro şi 1.200 de puncte. Nadal câştigat până acum toate cele şapte finale disputate pe zgura pariziană. El a debutat în 2005, când şi-a trecut primul titlu în palmares, apoi numele său a figurat pe lista învingătorilor în fiecare an, cu excepţia lui 2009 când a fost eliminat în optimile de finală, depăşind astfel recordul deţinut alături de suedezeul Bjorn Borg, cu şase titluri la Roland Garros. Pentru Nadal a fost a 16-a finală la un turneu de Grand Slam, dintre care a câştigat 11. Scorul întâlnirilor directe cu Djokovic a urcat la 19-4 pentru Nadal, dar pe zgură diferenţa este şi mai mare, 12-2 în favoarea spaniolului.

Djokovic s-a calificat pentru prima dată în carieră în finala turneului din capitala Franţei. De trei ori învingător la Australian Open, câte o dată la Wimbledon şi US Open, sârbul nu a gustat încă victoria la Roland Garros. El a fost la un singur meci de o performanţă istorică, Marele Şlem, ce presupune câştigarea tuturor celor patru turnee de Grand Slam consecutiv. Liderul ATP a câştigat până acum Wimbledon, US Open, ambele în 2011, şi Australian Open, în acest an, iar o victorie în ultimul act pe arena “Philippe Chatrier” i-ar fi pemis să realizeze Marele Şlem, ceea ce numai americanul Donald Budge (în 1938) şi australianul Rod Laver (în 1962 şi 1969) au reuşit până în prezent.