Nadal respinge orice acuzație de dopaj la adresa sa

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, fost lider mondial, a profitat miercuri de situația generată de cazul Mariei Șarapova pentru a respinge acuzațiile recurente de dopaj care îl vizează. „Nu am avut niciodată tentația de a face ceva interzis. M-am ținut mereu departe de dopaj. Sunt un jucător complet curat, am muncit atât de mult în cursul carierei mele, așa că nu voi lua niciodată nimic pentru a reveni mai rapid după accidentări”, a declarat ibericul în cursul unei conferințe de presă, cu două zile înaintea meciului său de debut la actuala ediție a turneului de la Indian Wells (SUA). Nadal, care are în palmares 9 titluri cucerite la Roland Garros, a făcut în mod regulat obiectul zvonurilor legate de dopaj, mai ales în perioada în care domina cu autoritate circuitul profesionist, așa cum s-a întâmplat în 2010, când a câștigat trei dintre cele patru turnee de Mare Șlem ale anului, plus Turneul Campionilor de la finalul sezonului. Campionul iberic a fost vizat, totodată, de suspiciunile declanșate în țara sa de afacerea Fuentes, numită după medicul care a participat la operațiuni de dopaj pentru mai multe nume mari din ciclismul profesionist și, conform zvonurilor, și din fotbal și tenis. „Am auzit aceste acuzații de dopaj care mă privesc, iar acest lucru a început să mă obosească puțin. Cred în valorile sportului. Sportul are valoare de exemplu pentru societatea noastră, pentru copii și nu voi face ceva împotriva acestui lucru. M-aș minți în primul rând pe mine, nu pe adversarii mei. Mă interesează toate sporturile, deci, atunci când se întâmplă ceva negativ în lumea sportului, sunt trist”, a adăugat Nadal, aflat în acest moment pe locul 5 în clasamentul ATP.

Spaniolul a recunoscut, pe de altă parte, că a recurs la terapii avansate și costisitoare pentru a-și trata problemele la genunchi, cum ar fi utilizarea de celule stem și plasmă îmbogățită cu trombocite (PRP). „Am fost mereu sincer, nu am ascuns niciodată nimic. Am recurs la PRP, iar prima oară a funcționat într-un mod fantastic. A doua oară, însă, a trebuit să mă opresc să mai joc timp de șapte luni. În privința celulelor stem, le-am utilizat de două ori pentru genunchii mei și totul a decurs foarte bine. Nu am făcut nimic ilegal și nu o voi face niciodată”, a explicat Rafael Nadal, care are în palmares 67 de titluri ATP, între care 14 de Mare Șlem. În privința cazului Mariei Șarapova, ibericul a fost tranșant: „Vreau să cred că a făcut o greșeală, că este o neglijență, însă ea trebuie să fie pedepsită”.

