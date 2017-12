Nadine Coyle a rămas singură

Drumul spre altar s-a oprit pentru Nadine Coyle. Cântăreaţa britanică, membră a trupei Girls Aloud, s-a despărţit de logodnicul ei, sportivul Jason Bell. ”Acum câteva săptămâni, Jason şi cu mine ne-am despărţit. Suntem prieteni buni şi am decis că ne este mai bine aşa. Sunt în New York, lucrez şi vă iubesc pentru sprijinul vostru”, a postat Nadine Coyle pe contul ei de Twitter. Cei doi îşi anunţaseră logodna cu opt luni în urmă. Însă, Nadine Coyle, în vârstă de 25 de ani, recunoştea de atunci că nu îşi doreşte să se mărite prea repede: ”Categoric va fi o logodnă lungă. Nu am avut nici măcar o petrecere de logodnă. Pare atât de nou încât am putea să facem asta pentru 10 sau 12 ani!”.