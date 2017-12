N-ai venituri? Tot plătești taxe!

ZERO BARAT Eficiența autorităților române când vine vorba de circuitul unei legi în natură, de la idee la implementare, este un pic mai slabă decât cea a unei broaște care încearcă să sudeze două bucăți de metal. Cu alte cuvinte - zero. Luați, spre exemplu, (veșnic) noul Cod Fiscal. Construit, dezbătut, respins de președinte, reexaminat, refăcut, reaprobat și tot conține aberații mari cât salariile majorate ale politicienilor. Una dintre ele este atât de românească încât ar merita păstrată și dusă la expoziții - din 2016, plata asigurării sociale de sănătate de către persoanele fizice FĂRĂ venituri nu mai este opțională, ci OBLIGATORIE. Altfel spus, tot românul care nu cotizează acum ceva, cumva la buget trebuie să meargă la Fisc și, în baza clasicei decizii de impunere, să achite trimestrial CASS. Ne vin în minte cazurile recente, precum trimiterea de obligații de plată copiilor cu handicap sau taxarea „veniturilor“ din alocații; ce să mai vorbim de bătrânele cu venituri de 1 leu, forțate să achite impozite ca și când ar fi încasat lunar echivalentul salariului mediu pe țară. Acele probleme au fost rezolvate, în cele din urmă, și ar fi cazul ca și această aberație să fie corectată.

NIMENI NU SCAPĂ Altfel, exceptând câteva cazuri (minori, veterani de război, revoluționari, persoane cu handicap), toată suflarea va trebui să plătească CASS, raportat la salariul minim. Acum e 1.050 lei, deci contribuția ajunge la 58 lei/lună, respectiv 696 lei/an. Din 2016, însă, salariul urcă la 1.200 lei, deci CASS va fi de circa 800 lei/an (66 lei/lună). Din ce, dacă respectivul nu are venituri? Gândirea autorităților pare să fie următoarea - „Las' că are, că muncește la negru, el/ea și restul de circa 500.000 de evazioniști! Așa îi forțăm și pe ei să plătească!“. Nu, greșit! Cei 500.000 de români care lucrează fără forme legale vor continua să fenteze statul în continuare, ca și până acum, iar loviți vor fi (din nou) cei săraci cu duhul și suficient de proști încât să nu fure ca-n codru, cum par să facă toți băieții deștepți din țara asta. Ce-i de făcut? Așteptăm o reacție a Avocatului Poporului, preferabil nu după șase luni. Până atunci, hai, încolonarea la plătit taxe!