Nămolul de Techirghiol face minuni și la Mangalia

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia (SBRM) are în prezent un grad de ocupare de aproape 100%. În plin sezon estival, cererea pentru serviciile medicale oferite în unitatea sanitară din Mangalia este din ce în ce mai mare, astfel încât, cele 350 de paturi sunt ocupate aproape în totalitate. Dintre aceste doar 150 sunt în regim de spital, restul fiind în regim de sanatoriu, care sunt ocupate de pacienți veniți cu biletele de trimitere prin Casa de Sănătate, dar și prin Casa de Pensii, cu bilete de odihnă și tratament. ”Pacienții care beneficiază de serviciile noastre și ajung la noi prin Casa de Pensii sunt cazati în regim sanatorial. Aceștia urmează tratamentele indicate de medici, în funcție de afecțiuni și contraindicații. Cel mai mult este solicitat nămolul de Techirghiol, care are proprietăți unice în Europa, datorită compoziției chimice. Doar în Venezuela mai există acest tip de nămol cu respectivele proprietăți”, au explicat reprezentanții sanatoriului. Ei au mai precizat că turismul balnear din Mangalia este o componentă esenţială, datorită existenţei bazelor de tratament geriatric şi balneologic, care atrag tot mai mulţi turişti, în special străini. ”Apele sulfuroase, thalassoterapia, băile de mare cu numeroase indicaţii terapeutice, fac ca turismul balnear practicat în Mangalia să se bucure de recunoaştere şi apreciere pe plan internaţional”, au mai spus reprezentanții SBRM. Nămolul se cumpară săptămânal de la sanatoriul Techirghiol - peste 60 de tone/lună pentru ambele baze de tratament, unde sunt tratați peste 1.000 de pacienți, lunar. La una din bazele de tratament, pacienții sunt cazați pe serii de câte două săptămâni, în hotelul aparținând Sanatoriului. La cealaltă bază se fac doar tratamente balneare, pacienții fiind cazați în unități turistice din zonă.