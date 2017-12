Nămolul rezidual, subiect de cercetare ştiinţifică

Asociaţia de Protejare a Omului şi a Mediului pentru Dezvoltarea Durabilă în Lume „Ecom” a lansat, la sfîrşitul acestei săptămîni, proiectul cu titlul „Wastewater treatment sludge and marine biomass from Romanian Black Sea as innovative biosolid composite” (Nămol rezidual din staţiile de tratare a apelor uzate şi biomasa marină într-un compus solid inovator). Proiectul îşi propune ca, pe durata a doi ani, să efectueze o cercetare fundamentală cu propuneri aplicative asupra unor ipoteze ştiinţifice privind biomasa marină şi nămolurile reziduale. „În urma cercetării, din nămolul rezidual şi din biomasa marină (care poate conţine, printre altele, alge, nisip şi nămol) va rezulta un nou compus solid care va putea avea diferite utilităţi în valorificarea solului, în general în agricultură, dar şi în alte domenii”, a declarat managerul „Ecom”, Alina Resteanu. Proiectul este realizat în parteneriat cu NIVA (Norwegian Institute for Water Research - Institutul Norvegian de Cercetarea a Apei), cu Universitatea „Ovidius” Constanţa şi cu Universitatea Politehnică din Bucureşti - Centrul de Consultanţă pentru Protecţia Mediului şi este finanţat de către Innovation Norway prin „Programul Norvegian de Cooperare pentru Creşterea Economică şi Dezvoltare Durabilă în România” (400.000 euro) şi cofinanţat de către cei patru parteneri români (440.000 euro). „Termenul de finalizare este de 30 aprilie 2011, iar metoda descoperită de noi pentru realizarea noului compus va fi brevetată atît în România, cît şi în Norvegia. Cercetarea va avea loc în cadrul Universităţii Ovidius şi va fi realizată de o echipă de 12 cercetători (chimişti, biologi, biochimişti, medici şi tehnologi)”, a declarat directorul de cercetare al proiectului, conf. dr. Ticuţa Negreanu.