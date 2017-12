Nămolurile sapropelice din Marea Neagră, explorate de Patriciu

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) a făcut public, ieri, faptul că, în 2008, a fost acordată o licenţă de explorare în Marea Neagră unei companii din Rompetrol Holding. Declaraţia aparţine preşedintelui ANRM, Gelu Mărăcineanu, care a spus că 3.800 de km pătraţi se regăseau în zona care făcea obiectul litigiului cu Ucraina. „A fost instituit un perimetru de explorare a nămolurilor sapropelice cu o suprafaţă de aprox. 9.000 km pătraţi. Compania care deţine licenţa este Marine Resources Exploration International SRL, deţinută de firma-mamă cu sediul în Amsterdam, care, la rîndul său, face parte din Rompetrol Holding SA“, a declarat Gelu Mărăcineanu. Nămolul sapropelic reprezintă, împreună cu ceilalţi compuşi care îl însoţesc (hidrogen sulfurat, gaz metan, gaz hidraţi şi deuteriu), o sursă neconvenţională de energie, fiind o alternativă energetică de viitor. Acest combustibil poate fi considerat ecologic, sursa primară de energie fiind hidrogenul (prin descompunerea hidrogenul sulfurat). Firma concesionară aparţine Rompetrol Holding SA, cu sediul în Elveţia, deţinută de omul de afaceri Dinu Patriciu. Potrivit datelor din Registrul Comerţului, Marine Resources Exploration International SRL are un capital social de 719.700 lei, iar sediul său este în Calea Victoriei nr. 155. Această societate a fost înfiinţată cu circa o lună înainte de a i se aproba licenţa de concesiune. Compania este administrată de Marine Resources Exploration International BV, cu sediul în Amsterdam, Olanda. Preşedintele Comisiei de Industrii a Camerei Deputaţilor, Iulian Iancu, a declarat, ieri, la Money Channel, că dacă potenţialul energetic din zona concesionată firmei Marine Resources Exploration International SRL se confirmă, se poate vorbi de 800 de milioane de tone de combustibil convenţional. \"Chiar am putea vorbi de o autonomie energetică a României dacă aceste date se confirmă şi dacă am putea susţine o investiţie în sensul recuperării, valorificării hidrogenului sulfurat şi transformarea acestuia în urma procesului de electroză\", a continuat Iulian Iancu. El a precizat că aude pentru prima dată de contractul de concesiune încheiat între ANRM şi Marine Resources Exploration International SRL. \"Nu pot să nu remarc activitatea extrem de intensă din ultimul an al Cabinetului Tăriceanu în zona Mării Negre şi aparent ar trebui să îi lăudăm că au avut grijă să concesioneze, să pună în evidenţă şi să susţină activităţile de explorare în Marea Neagră”, a mai spus Iancu.