Nana, live în România

Celebrul rapper german Nana va susţine, în toamna acestui an, un nou concert în România. Interpretul cunoscutelor hituri ale anilor ’90, \"Remember the Time\", \"Lonely\", \"Let It Rain\", \"He\'s Comin\'\", va fi prezent pe data de 22 octombrie, în The Silver Church din Bucureşti. Artistul va avea un program special în cadrul căruia va fi prezentat atât ultimul material discografic, lansat anul trecut şi intitulat \"Stand Up\", cât şi piesele care l-au făcut celebru.

Cele 700 de bilete la show-ul din Capitală se pot achiziţiona din magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas sau online, de pe www.eventim.ro, la următoarele preţuri: 60 lei - până la data de 9 august, 75 lei - în perioada 10 august - 21 octombrie şi 90 lei - în ziua concertului, doar la intrarea în club.

Pe numele său adevărat Nana Kwame Abrokwa, artistul s-a născut în 1968, în Ghana, însă, de la vârsta de 10 ani, a copilărit în Germania (Hamburg), unde şi-a început şi activitatea muzicală. În 1996, a ajuns unul dintre cântăreţii rap care s-a impus rapid în playlist-urile radiourilor şi televiziunilor. Discografia sa completă cuprinde, pe lângă numeroase single-uri, şi albumele: \"Nana\" - 1997, \"Father\" - 1998, \"All Doors in Flight No. 7\" - 2004 sau \"12 Y.O.\", din 2008.