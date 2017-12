Naomi Campbell are secretul fizicului perfect

Top modelul britanic Naomi Campbell a adoptat o dietă strictă, bazată pe albuş de ou şi fructe, pentru a arăta cât mai bine pe micile ecrane în 2013, când îşi va face debutul în televiziune, în calitate de membru al juriului în emisiunea-concurs The Face. Naomi Campbell va colabora cu emisinea respectivă, produsă de NBC Universal, cu scopul de a descoperi tinerele talente care vor domina industria modei în următorii ani. În noua ei postură, Naomi Campbell va trebui să le modeleze, să le educe şi să le transforme pe concurentele din noua emisiune. Concurentele vor participa la o serie de probe eliminatorii iar câştigătoarea va deveni ambasadoarea unui brand de renume mondial.

Naomi Campbell a decis să se pregătească intens pentru debutul ei în televiziune şi doreşte să arate cât mai bine pe micul ecran. ”Mănânc foarte sănătos. Nu am făcut-o mereu, dar o fac acum. Voi fi în juriu la The Face. Ştiu că televizorul te face să arăţi mai mare decât eşti în realitate, aşadar sunt foarte disciplinată în această perioadă”, a declarat top modelul britanic. Naomi Campbell, care este şi unul dintre producătorii executivi ai show-ului, a recunoscut într-un interviu acordat realizatoarei americane Joan Rivers că a fost surprinsă când a constatat cât este de grea munca din televiziune. Emisiunea The Face va fi difuzată începând de anul viitor.

Naomi Campbell este unul dintre cele mai cunoscute şi mai bine plătite top modele din lume şi a lucrat pentru mari creatori de modă, precum Ralph Lauren, Versace şi Dolce & Gabbana. S-a născut pe 22 mai 1970, la Londra, este de origine jamaicană cu rădăcini chineze. Prima ei apariţie publică a avut loc la vârsta de 7 ani, în videoclipul ”Is This Love?” al lui Bob Marley. La 15 ani, când studia la Italia Conti Academy, Naomi Campbell a realizat un spot pentru marca de automobile Ford. La puţin timp după aceasta, s-a hotărât să îşi încerce norocul ca model, dând o probă la Elite Model Management. A fost primul manechin de culoare care a apărut pe coperta revistei ”Time” şi în ediţiile franceze şi britanice ale revistei ”Vogue”.