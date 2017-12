Naomi Campbell, pusă din nou sub acuzare

Top modelul britanic are din nou probleme cu legea, după ce a fost arestată pentru comportament violent, pe data de 3 aprilie, pe cînd se afla la bordul unui avion al companiei aeriene British Airways, pe aeroportul londonez Heathrow. Potrivit avocatului său, Naomi Campbell a fost pusă sub acuzare pentru că a agresat un ofiţer de poliţie care încerca să o coboare din avion. Potrivit pasagerilor aflaţi în avion, Naomi Campbell a fost agresivă şi a insultat personalul şi poliţia, din cauza unui incident legat de bagajele sale. Aceleaşi surse susţin că top modelul a fost încătuşat la bordul avionului. A fost eliberată pe cauţiune şi i s-a spus că va fi pusă sub acuzare.

În ultimii ani, Naomi Campbell s-a confruntat cu mai multe procese care i s-au intentat pentru comportament violent şi vătămare corporală, printre victime numărîndu-se şi o româncă, ce i-a fost angajată. Procesul intentat de Gaby Gibson este în curs de desfăşurare. În ianuarie 2007, fotomodelul şi-a recunoscut vinovăţia într-un proces similar ce i s-a intentat. În martie 2007, vedeta a fost condamnată la cinci zile de muncă în folosul comunităţii, pe care le-a efectuat ca menajeră într-o clădire publică din New York. În urmă cu şapte ani, în Canada, a fost acuzată de violenţă fizică. Atunci, manechinul a recunoscut faptul că şi-a atacat asistenta, Georgina Galanis, cu un telefon mobil. Naomi Campbell a făcut şi atunci terapie pentru controlul furiei.