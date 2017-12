„Napalm Death” deschide seria superconcertelor din 2009

Trupa „Napalm Death” va deschide seria concertelor de excepţie din anul 2009 în România, pe care le vor susţine artişti de renume din străinătate. Grupul rock „Napalm Death” va concerta în România pe data de 12 ianuarie, în clubul „Becker Brau” din capitală, începînd cu ora 19.00. Biletele pentru acest recital costă 60 de lei şi pot fi achiziţionate online, pe site-ul www.ticketpoint.ro. Cu prilejul concertului din România, rockerii vor promova cel mai nou album al trupei, intitulat „Time Waits For No Slave”. „Napalm Death” este o trupă de grindcore-death metal fondată în satul Meriden de lîngă Birmingham, Anglia, în anul 1981, de către Nicholas Bullen şi Miles Ratledge. Pe lîngă titlul de creatori ai genului grindcore, membrii trupei se mai pot lăuda şi cu un record înscris în Guinness World Records - „Cea mai scurtă piesă compusă vreodată”, „You Suffer”, care are doar 1,316 secunde şi singurul său vers este „You suffer, but why?”. Pionieri ai stilului grindcore, trupa „Napalm Death” a împins limitele metal-ului spre noi extreme ale intensităţii acusticii, respingînd orice noţiune de melodios. Clădindu-şi reputaţia printr-o serie incendiară de sesiuni radio şi concerte live, grupul „Napalm Death” a lansat LP-ul de debut intitulat „Scum”, în anul 1987. Printre cei mai înfocaţi susţinători ai celor de la „Napalm Death” se număra DJ-ul de la Radio One BBC - John Peel, care a difuzat foarte des piesa „You Suffer”.