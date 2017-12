Sînt politicieni care ţin cu dinţii de năravul pe care îl au din fire! Ei declară că, indiferent de conjunctura politică şi de toate cele ce se învîrt în jurul lor, nu-şi vor modifica în veci atitudinea şi comportamentul! Într-un fel, pentru că tot trăim într-o ţară croită pe minciună, ar trebui să apreciem sinceritatea celor care se declară învinşi în faţa năravului şi spun că acesta nu are lecuire…Îl au în sînge şi nu pot scăpa de el! Nu toţi politicienii sînt la fel. Cunoaştem cîteva personaje care fac din năravul lor o virtute. Pozează în fete mari şi neprihănite! În realitate, vor să-şi justifice ieşirile din peisajul politic şi apucăturile golăneşti. Cum spuneam, le transferă rapid la capitolul virtute, luîndu-şi în serios rolul ornamental de icoane ale politichiei noastre. La nevoie, năravul din fire poate fi transformat în armă eficace pentru bătăliile electorale. Declară că refuză să se schimbe pentru a nu face pe placul oligarhilor şi al grupurilor de interese, care, chipurile, ar fi interesate de schimbarea năravului din fire. M-aş mira, pentru că, din cîte ştiu, năravul stă la baza acţiunilor esenţiale întreprinse de astfel de grupări! Refuză cîte un politician să renunţe la năravurile sale ca şi cum ar fi vorba de vreun sacrificiu suprem! E de-a dreptul caraghios să vezi cum face feţe-feţe o curvă politică bătrînă şi roasă de invidie! Iese cîte un politician în faţa naţiunii şi îşi recunoaşte neputinţa de a intra în normalitate şi de a se face politician de treabă. În realitate, în spatele sincerităţii sale se ascunde un alt fel de perversitate. Spune “Nu pot”, dar, de fapt, mesajul sună “ Nu vreau”. Şi de această dată, incapacitatea de a respecta regulile stricte ale normalităţii este prezentată ca o normalitate. Sînt personaje bine ancorate în apucăturile şi năravul lor. Cele mai multe se identifică direct cu particularităţile care ţin de năravul din fire care nu are lecuire. De ce nu are lecuire? Nu pentru că am fi rudimentari în materie de aparatură şi tehnică, ci pentru că năravul este incurabil la unii politicieni. Astfel de personaje nu au nici cea mai mică şansă să se ascundă după deget. Indiferent de măsurile de protecţie la care apelează, năravul le dă repede de gol. Apucăturile şi năravurile obsedante ale cîte unui personaj politic sînt prezentate deseori ca atribute ieşite din comun şi fapte de vitejie! Ştiţi ce spune alegătorul? Că de dragul năravului, îl votează şi a doua oară! Pentru anumiţi reprezentanţi ai poporului, năravul politicianului contează enorm. De ce îl admiraţi pe cutare politician? Răspuns: Pentru năravul său dobîndit din copilărie! Deloc întîmplător, politicienii cu cele mai multe şi mai costisitoare năravuri au priză la popor! Motivaţia? E de-al nostru! Pentru că este de-al nostru, năravul din fire nu are lecuire! În astfel de cazuri, doar idealiştii mai cred astăzi că pot schimba un politician din topor care are ca mîner năravul său! Etalarea năravului intră în oferta politicianului fără lecuire. De altfel, sînt politicieni care, lipsiţi de esenţa năravului lor, ar intra definitiv în anonimat. Ce au lăsat diverşi aleşi ai poporului în urma lor? Nimic altceva decît…năravul! E greu să-i identifici după fapte, pentru că nu au avut şi nu au activitate! Ei sînt cei care ridică în slăvi năravul care nu are lecuire şi pe care îl folosesc ca pretext pentru a refuza diplomatic schimbarea la faţă…