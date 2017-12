Narcisa Suciu, artistă şi mămică devotată

Narcisa Suciu este cunoscută publicului mai ales ca interpretă a melodiei "Cîmpuri aurii" sau ca membră a grupului "Mircea Rusu Band". Nu multă lume ştie însă că Narcisa este o mămică devotată, care îşi petrece cea mai mare parte a timpului în preajma fiicei sale de şapte ani, Daria. De altfel, artista are şi un ajutor de nădejde, pe dădaca... Emil, fratele interpretei, care are grijă de cea mică încă de la naştere. După ce, anul trecut, a obţinut la finele clasei I coroniţă, Daria a început, de săptămîna trecută, un nou an şcolar. "Acum sîntem în clasa a II-a. Nu am avut probleme nici anul trecut, Daria a avut doar note de zece şi a fost premiantă", a explicat Narcisa. De altfel, pentru interpreta de folk, viaţa de artist se îmbină foarte bine cu cea de mămică şi, aşa cum ea precizează, nu a fost niciodată o problemă să se împartă între cariera artistică şi Daria. Mai mult, cele două au o relaţie de invidiat şi sînt mai mult decît mamă şi fiică, două foarte bune prietene. "O ajut la teme. Am grijă să fie linişte în casă. Închid televizorul, calculatorul, combina şi aştept ca Daria să mă cheme să verific dacă este bine. Am o fată foarte deşteaptă şi nu mai are nevoie de foarte mult ajutor. Eu doar îi dau certitudinea că totul este bine", a declarat cîntăreaţa.

O dovadă în plus că Narcisa îmbină foarte bine cariera artistică cu viaţa de familie sînt viitoarele sale proiecte, două colaborări cu artişti de renume de la noi din ţară. Astfel, pe viitorul album al interpretului Dinu Olăraşu, iubitorii de folk vor descoperi două melodii cîntate în duet cu Narcisa Suciu, "Zece ani" şi "Leagă-mi inima". Cei doi au mai colaborat şi în anii trecuţi, Dinu Olăraşu fiind supranumit "spiriduşul folk-ului", creaţiile sale fiind aduse pe scenă de artişti precum "Pasărea Colibri", Alexandru Andrieş şi trupa "A.S.I.A.".