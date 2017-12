Narcisa Suciu se îmbracă de la... Constanţa

Una dintre cele mai bune voci feminine autohtone, Narcisa Suciu, este, de departe, o vedetă fără... fiţe. Dacă mai toţi colegii săi de breaslă ţin să-şi cumpere haine din străinătate, de la firme sau designeri celebri, artista preferă să se îmbrace de la o firmă... din Constanţa. “Pe Geta (n.r.:.patroana firmei), am cunoscut-o la un eveniment, cu ceva timp în urmă. Şi ea este ardeleancă, la fel ca şi mine. Mi-a propus o colaborare, acum sînt încîntată de aceste haine. Îmi face lucruri foarte frumoase”, a mărturisit artista. Narcisa nu are o firmă sau un designer preferat. “Îmi place să mă mă machiez singură şi să mă îmbrac în limita bunului simţ. Doar dacă am o cîntare cu pretenţii apelez la un profesionist. Eu prefer să ies în evidenţă prin altceva, nu prin vestimentaţie sau printr-un look şocant”, a mai spus cîntăreaţa.

În prezent, talentata artistă este foarte mîndră de fetiţa sa. ”Sînt foarte fericită că fetiţa mea a luat premiul I. Sînt mîndră de acest lucru. În ultima vreme m-am ocupat foarte mult de Daria. În plus, nici nu-mi face plăcere să ies prea mult în oraş, prefer să stau cu fiica mea”, a mai spus cîntăreaţa. Printre atîtea vedete, care se afişează mereu la petreceri mondene, prezenţa Narcisei este o raritate. Îi place foarte mult să cînte, iar în luna august va susţine cîteva concerte şi pe litoral.