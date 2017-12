“NASA a ascuns faptul că extratereştrii au contactat Terra”

Edgar Mitchell, unul dintre reputaţii astronauţi care au luat parte la misiunea Apollo 14, spune că extratereştrii au contactat Pămîntul de mai multe ori, dar că NASA a ascuns acest lucru, timp de 60 de ani, informează thisislondon.co.uk. Edgar Mitchell a fost pilotul modulului lunar în cadrul misiunii Apollo 14, care a avut loc în 1971 şi, totodată, al şaselea om care a păşit pe Lună. Acesta spune că extratereştrii au contactat de mai multe ori Pămîntul, în timpul carierei sale la Agenţia Spaţială Americană (NASA), însă acest lucru nu a fost făcut public. Mitchell, în vîrstă de 77 de ani, a declarat într-un interviu pentru postul de radio american Kerrang!, că surse din NASA care au avut contact cu extratereştrii i-au descris pe aceştia drept nişte fiinţe de înălţime mică, ce păreau bizare oamenilor. El spune că extratereştrii ar arăta aşa cum sînt cei descrişi în cultura populară, de înălţime mică, cu ochi şi cap mari. Mitchell a explicat că “tehnologia noastră nu este nici pe departe atît de sofisticată ca a lor şi că, dacă ar fi fost ostili, am fi dispărut pînă acum”.

Edgar Mitchell, împreună cu comandantul misiunii Apollo 14, Alan Shepard, deţine recordul pentru cea mai lungă ieşire pe Lună - 9 ore şi 17 minute. “Am fost destul de privilegiat încît să aflu că am fost vizitaţi şi că fenomenele OZN sînt reale”, a spus Mitchell. “Am făcut parte din cercurile militare şi ale serviciilor secrete, care ştiu că, dincolo de ceea ce se cunoaşte public, am fost vizitaţi. Citind ziarele recent, îmi dau seama că s-a întîmplat chiar de mai multe ori”, a adăugat acesta. Mitchell, doctor în aeronautică şi astronautică, spune, referitor la celebrul incident de la Roswell, în New Mexico, din 1947, că a fost locul prăbuşirii unei navete extraterestre reale şi că fenomene similare sînt în curs de investigare. Armata americană a susţinut întotdeauna că în acest loc s-a prăbuşit un balon de cercetare top secret.

Oficialii NASA au reacţionat rapid printr-un purtător de cuvînt: “NASA nu se ocupă cu depistarea OZN-urilor. NASA nu este implicată în acoperirea urmelor de viaţă extraterestră de pe această planetă sau din univers. Doctorul Mitchell este un mare american, dar nu îi împărtăşim opiniile despre acest subiect”.