NASA a lansat ultimul satelit meteorologic de tipul GOES-P

Agenţia spaţială americană a lansat, joi, satelitul geostaţionar de ultimă generaţie GOES-P, care va furniza previziuni meteorologice zilnice şi va monitoriza activităţile solare ce ar putea afecta mediul terestru. Satelitul GOES-P, care cântăreşte 3,1 tone, a fost lansat cu ajutorul unei rachete Delta IV, construită de United Launch Alliance, un parteneriat între Boeing şi Lockheed Martin, de la baza aeriană Cape Canaveral din Florida. Acesta a fost ultimul din cei trei sateliţi GOES (Geostationnary Operational Environmental Satellite), ce fac parte din cea mai recentă serie construită de firma americană Boeing.

Sateliţii GOES furnizează diverse informaţii meteorologice, 24 de ore din 24, acoperind 50% din totalul suprafeţei terestre, inclusiv teritoriul american. Primii doi sateliţi de acest timp, denumiţi GOES şi GOES-O, au fost plasaţi pe orbită în 2006, respectiv 2009. Aceşti sateliţi sunt esenţiali pentru previziunile referitoare la condiţiile meteorologice periculoase, deoarece supraveghează shimbările atmosferice rapide, responsabile de apariţia uraganelor, tornadelor, inundaţiilor şi a altor situaţii periculoase. De pe orbita sa terestră geostaţionară, la o distanţă de 35.780 de kilometri deasupra Terrei, satelitul GOES-P va furniza o serie de date, dar şi imagini de înaltă definiţie, în flux continuu, despre condiţiile meteorologice de pe planetă. Satelitul GOES-P este dotat cu un sistem de imagistică solară cu raze-X (SXI), care va permite specialiştilor de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) să supravegheze activităţile solare, în special vânturile cu particule solare, ce pot perturba funcţionarea sateliţilor şi a sistemelor de distribuţie electrică de pe Terra. Satelitul va măsura temperaturile de la suprafaţa oceanelor şi a uscatului, va detecta perturbaţiile solare în timp real şi este capabil să capteze semnalele de avertisment şi mesajele S.O.S. lansate de pe Terra. Datele pe care le va transmise vor putea fi folosite pentru îmbogăţirea cunoştinţelor pe care oamenii le au despre atmosfera terestră. Toate aceste informaţii vor fi analizate de Centrul Goddard din Greenbelt, statul Maryland şi de experţii NOAA, care utilizează în prezent doi sateliţi geostaţionari - GOES-12 (est) şi GOES-11 (vest).

La sfârşitul lunii aprilie, NASA va activa GOES-13, lansat în 2006, pentru a înlocui satelitul GOES-12, care va fi deplasat, pentru a asigura o acoperire mai bună a Americii de Sud în cadrul Sistemului Global de Observare a Terrei (GEOSS). NASA a predat controlul satelitului GOES-14, lansat în 2009, specialiştilor NOAA, în decembrie, care au misiunea de a supraveghea de acum înainte activităţile solare. După lansare, GOES-P va devenit satelitul GOES-15.