NASA, cucerită de elevii constănţeni

Cucerirea spaţiului nu mai este, de mult, o temă abordată doar de scriitorii de science fiction, fiecare zi aducând omenirea tot mai aproape de îndeplinirea acestui vis. Iar dacă pe viitor oamenii vor reuşi să construiască aşezări spaţiale care să le permită să locuiască pe planete îndepărtate şi să transforme mediul ostil întâlnit în alte lumi pentru a susţine viaţa, acest lucru se va datora, în mare măsură, şi elevilor constănţeni. An de an, cei mai buni elevi din judeţul nostru, coordonaţi de profesori bine pregătiţi, realizează zeci de proiecte ale unor aşezări spaţiale în cadrul competiţiilor organizate de NASA. La ediţia din 2013 a competiţiei internaţionale „Space Settlement Contest” (Concurs de Aşezări Spaţiale), organizată de centrul Ames al NASA şi de Societatea Naţională a Spaţiului din SUA, printre câştigători s-au numărat şi trei echipe ale Liceului Internaţional de Informatică din Constanţa, coordonate de profesorul de informatică din cadrul liceului, Ali Cabas, formate din 16 elevi. Ei au adus acasă un premiu I (proiectul „TAAMI”, realizat de elevii Alexandra Carapcea, Teodora Ceangă, Maria Fâşie şi Andreea-Iris Uţă, din clasa a IX-a A) şi două premii III pentru două proiecte (primul proiect „ROMULUS”, realizat de elevii Bogdan Aioniţoaiei, Mihai Suciu, Cristian Frăţilă, Alexandru Radu, Bilen Ismail - clasa a IX-a B şi Mihai Duca - clasa a X-a B şi, al doilea proiect, „YGGDRASIL”, al elevilor Veronica Gorcea, Crina Onu, Sebastian Bucur, Vladimir Olteanu - clasa a X-a A, Elif Memet - clasa a X-a B şi Ergean Ismail - clasa a XI-a A).

PRIMA PARTICIPARE, PRIMUL SUCCES „Este pentru prima oară când participăm la această competiţie. Ideea de a ne înscrie a fost a mea, dar nu am avut probleme în a găsi elevi dispuşi să cucerească spaţiul”, a declarat prof. Cabas. El a mai spus că, pentru a putea proiecta acest tip de staţii, sunt necesare cunoştinţe de fizică, matematică, astronomie, ecologie şi multe altele, fiecare membru al echipei răspunzând de un anumit domeniu.

ELEVII AU FOST INVITAŢI PENTRU A-ŞI RIDICA PREMIILE LA CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE A SPAŢIULUI DE LA SAN DIEGO, CE VA AVEA LOC ÎN PERIOADA 23-27 MAI. PARTICIPAREA ESTE OPŢIONALĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE ELEVII NU POT AJUNGE, DIPLOMELE LE SUNT TRIMISE PRIN POŞTĂ.

Ca la fiecare competiţie de acest gen, a fost nevoie de multă muncă, cei 16 elevi care au format cele trei echipe renunţând la multe ore libere pentru a fi siguri că proiectele lor vor fi cele mai bune. „Am început să lucrăm la proiect de la începutul anului şcolar, iar în martie l-am predat. Am stat după ore, am venit şi în weekend-uri şi am lucrat chiar şi în vacanţe”, a declarat Andreea-Iris Uţă. La rândul ei, Teodora Ceangă a spus că fiecare membru al echipei s-a ocupat de un anumit domeniu, munca în echipă fiind foarte importantă în această competiţie. Eforturile tinerilor nu au fost în zadar, dovadă fiind premiile câştigate. „Suntem bucuroşi de ceea ce am realizat, este o reuşită foarte mare. Când te gândeşti câţi oameni ar putea trăi în staţia pe care ai proiectat-o, nu ai cum să nu te simţi mândru”, a spus Ergean Ismail. Pentru Cristian-Ilie Frăţilă competiţia a reprezentat o experienţă inedită, pe care ar dori să o repete şi în anii viitori. Sentimentul de împlinire este cu atât mai mare cu cât munca de cercetare a fost titanică. „Competiţia îmbină ştiinţa cu imaginaţia. Nu există documentaţie în acest domeniu, pentru că nu există nicio staţie reală care să servească drept model. Elevii trebuie să gândească designul staţiei, al compartimentelor interioare şi să găsească modalităţile prin care oamenii din respectiva aşezare să aibă gravitaţie, aer, mâncare, tot ce au nevoie pentru a trăi chiar şi pe o planetă care nu susţine viaţa”, a mai spus prof. Cabas. La aceeaşi competiţie, elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân”, din Constanţa, au obţinut trei premii I, şapte premii II, trei premii III şi şapte menţiuni.