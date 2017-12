NASA lansează spre Marte cel mai sofisticat robot

CONDIŢII FAVORABILE DE VIAŢĂ Suprapopularea planetei şi poluarea duc Terra spre extincţia vieţii şi colonizarea altor planete ar putea fi o metodă viabilă pentru supravieţuirea rasei umane. Aşa că NASA va lansa spre Marte roverul Curiosity, cel mai sofisticat robot creat până acum, pentru a explora o altă planetă, care va avea misiunea de a afla dacă Planeta Roşie a oferit, în trecutul ei, condiţii propice pentru a întreţine viaţa. Curiosity sau Mars Science Laboratory (MSL), care ar trebui să ajungă pe Marte în august 2012, după o călătorie în spaţiu de 570 de milioane de kilometri, este un robot excepţional, a cărui capacitate depăşeşte de departe tot ce am lansat până acum spre alte planete din sistemul nostru solar.

Lansarea roverului Curiosity la bordul unei rachete Atlas V, de la baza Cape Canaveral din Florida, este prevăzută pentru sâmbătă, la ora 15.02 GMT, în deschiderea unei ferestre de lansare cu durata de o oră şi 43 de minute. Şansele ca starea vremii să fie favorabilă sunt evaluate la 70%. Curiosity, ce cântăreşte 900 de kilograme, este de două ori mai lung şi de cinci ori mai greu decât precedenţii roboţi trimişi pe Marte, Spirit şi Opportunity şi este echipat cu zece instrumente ştiinţifice. Roverul este echipat cu un catarg pe care sunt instalate camere de înaltă definiţie şi un dispozitiv cu laser care îi permite să analizeze ţintele aflate la o distanţă de până la şapte metri. Robotul Curiosity, montat pe şase roţi, posedă şi un braţ articulat lung de 2,1 metri, capabil să foreze până la şase centimetri în interiorul rocilor, o premieră pentru misiunile de pe Marte. Eşantioanele recoltate vor fi înmagazinate într-unul dintre cele două laboratoare din interiorul robotului, unde vor fi analizate. Alte instrumente vor monitoriza mediul înconjurător, pentru a detecta în special metanul, adeseori asociat cu prezenţa vieţii pe Terra, dar care a fost deja găsit şi pe Marte, în anumite anotimpuri, de o sondă americană ce a fost plasată pe orbita marţiană. Curiosity va măsura şi radiaţiile care pot să afecteze viitoarele misiuni spre Marte, ce vor avea echipaj uman la bord. Robotul dispune şi de o staţie meteo.

INVESTIŢIE DE 2,5 MILIARDE DE DOLARI Plasarea roverului Curiosity pe Marte echivalează cu prezenţa virtuală a 200 de cercetători care au misiunea de a explora Marte. Curiosity, o misiune spaţială ce a costat 2,5 miliarde de dolari, din care 1,8 miliarde de dolari au fost alocaţi exclusiv etapei de concepţie şi dezvoltare, va fi lansat cu o întârziere de doi ani şi va ajunge la baza unui munte înalt de 5.000 de metri, în interiorul craterului Gale.

În timpul misiunii sale de explorare, care va avea o durată de doi ani tereştri, echivalentul unui an marţian, robotul Curiosity, alimentat cu un generator nuclear, va încerca să afle dacă planeta Marte oferă sau a oferit, în trecut, condiţii propice pentru dezvoltarea vieţii microbiene. Craterul Gale oferă o ocazie splendidă pentru a monitoriza tipuri diverse de mediu, potenţial favorabile vieţii. În regiunea craterului în care va coborî Curiosity, unde temperaturile variază între -90 grade Celsius şi zero grade Celsius, se află un con de acumulări aluvionare, probabil format de sedimentele transportate de apă. În plus, straturile de teren de la baza muntelui conţin argilă şi sulfaţi, despre care se ştie că se formează în apă.

O PREMIERĂ TEHNICĂ Pentru ca roverul Curiosity să coboare în condiţii de siguranţă pe Marte, NASA a inventat o nouă tehnologie, întrucât robotul este prea greu pentru a fi echipat cu saci cu aer care să amortizeze şocul. După deschiderea unei paraşute care va frâna coborârea iniţială, un fel de macara echipată cu rachete cu propulsie inversată va depune uriaşul rover, cu delicateţe, pe suprafaţa planetei Marte. Însă, plasarea pe orbită şi intrarea în atmosfera marţiană reprezintă etape extrem de dificile. Dintre cele 43 de misiuni efectuate până în zilele noastre, aproape 70% au eşuat, americanii obţinând cele mai mari succese cu ocazia ultimelor lor şase misiuni marţiene. NASA este singura până în prezent care a reuşit să exploreze suprafaţa lui Marte. Fosta URSS a fost prima ţară care a reuşit să plaseze o sondă, în anul 1971, pe suprafaţa Planetei Roşii, dar ea a funcţionat doar 15 secunde.