NASA va căuta indicii ale vieţii extraterestre

NASA analizează posibilitatea organizării a 28 de misiuni spaţiale care ar putea conduce la descoperirea unor forme de viaţă extraterestră în sistemul nostru solar. Experţii americani îşi concentrează eforturile asupra a 28 de proiecte spaţiale, pornind de la conceperea unei nave spaţiale capabile să ajungă pe Mercur şi până la proiectarea unor sonde spaţiale care să survoleze diverse corpuri din cele mai îndepărtate colţuri ale sistemului nostru solar. În ceea ce priveşte planeta Marte, o destinaţie privilegiată, NASA analizează posibilitatea organizării unei misiuni alcătuite din trei etape, ce va permite aducerea pe Terra a unor eşantioane prelevate din solul marţian. Considerată foarte complexă, această misiune va trimite mai întâi un robot pe Marte, pentru a colecta eşantioane de sol, urmat de o capsulă care le va recupera, înainte de a decola pentru a se poziţiona apoi pe orbita acestei planete. Cea de-a treia etapă a misiunii va consta în lansarea unui vas spaţial complet robotizat, care va recupera acele eşantioane de pe orbita marţiană şi le va aduce apoi pe Terra. Aceste detalii au fost date publicităţii în cadrul Conferinţei bianuale internaţionale de Astrobiologie, la care au participat 700 de cercetători, reuniţi în această săptămână, la Houston, în Texas. Conferinţa a celebrat 50 de ani de la apariţia acestei discipline.

O altă misiune pe Marte are ca scop identificarea originii metanului prezent în atmosfera marţiană, ce ar putea fi de origine organică. Pentru misiunile mai îndepărtate, se intenţionează trimiterea unei sonde robotizate, echipată cu un radar perfecţionat, pe orbita Europei, unul dintre sateliţii lui Jupiter, pe care ar putea exista un ocean în stare lichidă sub calota de gheaţă care îl acoperă. Un alt corp ceresc ce este vizat de NASA este Titan, un satelit al planetei Saturn, pe care ar exista, în opinia oamenilor de ştiinţă, cantităţi mari de substanţe organice. Este menţionat, totodată, Enceladus, un alt satelit al planetei Saturn, pe care există gheizere de gheaţă ce ar putea indica prezenţa apei sub suprafaţa sa îngheţată, ce ar putea constitui, astfel, un mediu locuibil. Este menţionată şi colectarea unor eşantioane de pe o cometă pe care există materii organice şi care au adus, probabil, viaţa pe Terra.