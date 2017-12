Năstase a încercat să se sinucidă

CONDAMNARE Aseară, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) de a pune capăt, definitiv şi irevocabil, dosarului „Trofeul Calităţii” (început în 2006), ar fi putut să se termine tragic. Instanţa supremă a trimis la Tribunalul Bucureşti mandatul de executare a pedepsei de doi ani de închisoare în cazul lui Adrian Năstase, iar aseară, acesta i-a fost adus de către poliţişti, având aplicabilitate imediată. În loc să plece de acasă cu maşina poliţiei, Năstase a plecat cu ambulanţa, după o tentativă de suicid. Conform primelor informaţii date publicităţii de jurnaliştii Antena 3, după ce poliţiştii ar fi încercat să intervină, Năstase a reuşit să se împuşte în gât cu propriul pistol de 9 mm, imediat după ce i s-a prezentat mandatul de executare a pedepsei. Aseară, la închiderea ediţiei, existau informaţii că viaţa lui Adrian Năstase nu era în pericol, el aflandu-se la Spitalul Floreasca. Premierul Victor Ponta l-a vizitat pe Adrian Năstase la spital şi a dat câteva declaraţii scurte: „Este dreptul şi obligaţia mea să văd cum se simte un om aflat în necaz. Nu am comentat şi nici nu comentez deciziile luate în justiţie. Voi sta în noaptea asta să aflu veşti de la cei care rămân la spital. Cred că domnul Băsescu este fericit acum”. Şi preşedintele PNL, Crin Antonescu, a intrat în direct, declarând: „Din ’90 n-am mai trăit o noapte atât de cumplită. Mă tem de o pagină nouă şi tare urâtă în viaţa politică din România. Sunt uluit de cât de intensă poate să fie ura unor oameni, care de 10 ani îl urăsc canibalic. Există oameni care, după ce Năstase s-a împuşcat, jubilau. Asta e dincolo de politică, de dispute, este o îndobitocire uluitoare (...) Sunt alături de familia şi apropiaţii lui, îi transmit dorinţa mea ca el să treacă cu bine peste acest moment.\" Fostul preşedinte Ion Iliescu a declarat, azi-noapte, legat de modul în care s-a procedat în cazul lui Adrian Năstase, că este vorba despre \"o eroare, un comportament inuman\", menţionând că nu era nevoie ca acesta să fie ridicat chiar miercuri seară. \"De ce graba asta să îl ridice în această seară?\", a declarat Iliescu la Antena 3. Potrivit lui Iliescu, această decizie a contribuit la starea care a dus la reacţia fostului premier. Iliescu a spus că Năstase a făcut multe pentru ţară şi este un om cu prestanţă intelectuală. Fostul preşedinte a mai spus că în dosarul \"Trofeul Calităţii\" nu sunt probe care să justifice sentinţa.

Adrian Năstase are o plagă latero-cervicală, aproape de vena jugulară, produsă cu o armă de foc de calibrul nouă milimetri, au declarat, miercuri noapte, pentru Mediafax, surse medicale. Potrivit surselor citate, Adrian Năstase este în investigaţii la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde a fost adus după ce a încercat să se sinucidă. Parchetul instanţei supreme a anunţat, miercuri noapte, că face cercetări în cazul tentativei de suicid a lui Adrian Năstase, care a avut loc în timpul punerii în executare a mandatului privind condamnarea acestuia la doi ani de închisoare în dosarul \"Trofeul calităţii\".

Pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost constituită o cauză având ca obiect incidentul petrecut miercuri seară, \"cu ocazia executării mandatului privind executarea pedepsei privative de libertate a închisorii aplicată numitului Năstase Adrian“, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Public. \"Parchetul de pe lângă ICCJ a fost sesizat de organele de poliţie, iar din primele date comunicate a rezultat că ar fi existat o tentativă de suicid a numitului Năstase Adrian\". La locuinţa din Zambaccian a lui Adrian Năstase s-a deplasat o echipă operativă condusă de procurorului şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă ICCJ, pentru efectuarea cercetărilor. Potrivit anchetatorilor, Adrian Năstase le-a cerut permisiunea poliţiştilor să îşi ia nişte cărţi din biroul său. Fostul premier a profitat de moment şi ar fi încercat să se sinucidă cu un pistol. Unul dintre poliţişti a încercat să îl oprească, dar fostul premier s-a rănit în zona gâtului, potrivit surselor citate. Autorităţile urmează să stabilească de ce poliţiştii nu i-au retras dreptul la port de armă după ce Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a început urmărirea penală împotriva sa.

CEDO Reamintim că, în acest dosar, ex-premierul Adrian Năstase a fost cercetat în legătură cu strângerea de fonduri pentru campania electorală din 2004, când a candidat pentru Preşedinţie din partea PSD. În acelaşi dosar, Irina Paula Jianu, fost inspector general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), a fost condamnată la şase de închisoare şi cinci ani de interzicere a unor drepturi, pedeapsă la care i s-a aplicat un spor de un an. Diana Gasparovici, fost inspector general de stat adjunct la ISC, Mihail Cristian Vasile, director general al SC Eurografica SRL şi soţii Marian Ioana şi Bogdan Popovici au primit fiecare câte şase ani de detenţie, la care s-a aplicat un spor de un an. Dacă Năstase a refuzat să comenteze în vreun fel sentinţa, nu acelaşi lucru l-au făcut avocaţii lui. Avocatul Lucian Bolcaş a declarat că fostul premier mai are două căi extraordinare de atac: revizuire şi contestaţie în anulare şi un apel la CEDO şi a catalogat sentinţa ca fiind „o dramă a justiţiei româneşti”. \"Din anii ’50 nu am mai văzut o sentinţă motivată în condiţiile recunoaşterii unei lipse de probe. Este un doctorat în obedienţă\", a afirmat Bolcaş. El a mai spus că judecătorii au ţinut să se menţină \"sub orice formă această condamnare\".

REACŢII Dincolo de afirmaţiile celor direct implicaţi în caz, decizia de ieri a ICCJ a cutremurat întreaga scenă politică românească. Pe de-o parte, oameni din zona PDL, precum Cristian Preda sau Monica Macovei, au încercat să catalogheze evenimentul ca fiind „dovada separării justiţiei de zona politică”. De cealaltă parte, social democraţii şi liberalii clamează „răfuiala politică evidentă” din tradiţionalul duel Băsescu - Năstase. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a afirmat că \"viaţa politică va fi mai săracă, sub aspectul calităţii, fără Adrian Năstase\". El a adăugat: \"Nu voi accepta niciodată ideea că, dacă a fost condamnat un fost prim-ministru, un cap politic, justiţia este independentă. Simplul fapt că bifăm succesele justiţiei în funcţie de capetele importante condamnate nu mi se pare normal. La noi asta înseamnă că justiţia merge bine, în timp ce în Ucraina, în cazul Timoşenko, lucrurile stau invers\". ”Sentinţa dată de judecători este o răfuială politică”, a declarat, la rândul său, vicepreşedintele PNL Relu Fenechiu. S-a mers până într-acolo încât Cozmin Guşă, unul din apropiaţii lui Băsescu în campania electorală din 2004, a indicat, într-o emisiune televizată difuzată la Realitatea, că această hotărâre judecătorească l-ar avea în spate pe Traian Băsescu, un om pe care l-a catalogat ca fiind alienat. Totodată, jurnalistul Mugur Ciuvică a declarat că întregul dosar îi pare a fi o făcătură politică ruşinoasă pentru Justiţie, acuzând lipsa crasă de probe din dosar. La rândul său, redactorul şef al Jurnalului Naţional, Victor Ciutacu, a declarat că „este un dosar profund politic, cu final ritualic, pe care l-a promis Traian Băsescu în Piaţa Universităţii în 2004 şi şi-a văzut visul cu ochii în 2012, moment ales pentru a salva PDL de la dispariţie prin devalizarea eventuală a USL până la alegerile din toamnă”.

CUM SE VEDE DE AFARĂ Fie că ne place sau nu, românii se raportează tot timpul la „ce văd vecinii în curtea lor”. Ei bine, în primă instanţă, presa internaţională a relatat verdictul dat în cazul Năstase ca pe „un fapt foarte rar pentru Europa”, având în vedere că se cunosc doar şase cazuri de ex-premieri arestaţi pe bătrânul continent. Amintim câteva dintre titlurile marilor agenţii de presă. Reuters: “Condamnarea lui Năstase, un semnal că România încearcă să combată corupţia”. AFP: “Adrian Năstase, condamnat definitiv pentru corupţie, un verdict rar în Europa împotriva unui fost premier”. AP: “Năstase, primul lider român condamnat pentru corupţie după 1989”.

Foşti prim-miniştri condamnaţi la închisoare:

- Constantin Dăscălescu, prim-ministru al României în perioada 1982-1989. În 1991 a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru genocid. 5 ani mai târziu a fost pus în libertate, deoarece era grav bolnav. A murit în 2003, după ce şi-a petrecut ultimii ani din viaţă în anonimat.

- Bettino Craxi, premier italian între 1983-1987. Condamnat la închisoare pentru fapte de corupţie, a fentat executarea pedepsei fugind din Italia, unde nu s-a mai întors niciodată până la moartea sa.

- Iulia Timoşenko - fost premier al Ucrainei, execută o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru abuz de putere. Opoziţia ucraineană şi unii lideri europeni denunţă o condamnare cu substrat politic.

- Ivo Sanader - fost premier al Croaţiei, a făcut arest preventiv. El este judecat în prezent pentru fapte de corupţie.

- Geir Haarde - fost premier al Islandei, a fost condamnat la închisoare în aprilie 2012 după ce şi-a dus ţara în colaps financiar, în 2008. Geir Haarde va contesta sentinţa la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.

- Pavlo Ivanovych Lazarenko - fost premier al Ucrainei, a fost condamnat la închisoare de justiţia din SUA, în anul 2006, pentru spălare de bani şi fraudă.