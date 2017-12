Năstase: “Actuala guvernare merge în zig-zag”

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, şi mai mulţi lideri social-democraţi care au vrut să viziteze, ieri, şantierul Autostrăzii Transilvania, au fost împiedicaţi de un angajat al companiei Bechtel, care le-a spus că nu au voie să intre. Adrian Năstase, însoţit de şeful Departamentului de Transport al PSD, senatorul Sorin Bota, şi liderii PSD Cluj au încercat să viziteze şantierul Autostrăzii Transilvania pentru a vedea stadiul lucrărilor. Adrian Năstase a susţinut că interdicţia a fost dispusă de ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. „Poate se construieşte aici o uzină nucleară şi noi nu ştim. Mi se pare incalificabil. Cei care au dat instrucţiunile sînt ministrul Radu Berceanu şi cei de la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, iar cei de la Bechtel nu au avut ce să facă“, a declarat Năstase. El a precizat că nu a greşit cînd l-a făcut pe Băsescu premier şi nu preşedinte, în condiţiile în care şeful statului se comportă ca un prim-ministru şi dispune Guvernului să ia anumite măsuri. „În momentul în care intră la Guvern cînd vrea, cînd stabileşte ce vrea, ce rost mai are Guvernul? A stabilit pactul pentru educaţie şi cel pentru sănătate la Cotroceni, iar acum am auzit că vrea un pact pentru agricultură, tot la Cotroceni“, a spus Năstase. Vizitarea şantierului şi o întîlnire de informare asupra proiectului Bechtel ar fi trebuit să aibă loc cu ocazia şedinţei Departamentului de Infrastructură şi Dezvoltare Regională a PSD, programată ieri, la Cluj-Napoca, în care ar fi urmat să se discute şi despre acest proiect, pe care PSD şi l-a asumat politic în anul 2004, care se derulează exclusiv din bani publici şi care este ieşit din orice grafic de timp şi de costuri. În altă ordine de idei, Adrian Năstase consideră că actuala guvernare va avea foarte multe probleme, pentru că „merge în zig-zag“ şi nu construieşte pe termen mediu, ci caută doar soluţii pe termen scurt. El a afirmat că a fost unul dintre cei care s-au exprimat împotriva participării PSD la guvernare şi consideră că a avut dreptate. „Dar asta nu înseamnă că nu ţin seama de decizia partidului. Doresc ca Guvernul din care fac parte colegii mei să aibă rezultate bune. Există probleme speciale în condiţiile în care PD-L îl are ca şef pe Traian Băsescu şi eu nu cred că o alianţă politică poate să funcţioneze în condiţiile în care Traian Băsescu este preşedintele României. Nu a funcţionat nici Alianţa PD-L-PNL şi nu funcţionează foarte bine nici alianţa PSD-PD-L”, a declarat Năstase.