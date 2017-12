Năstase ar putea ieși din închisoare

14:14:18 / 18 August 2014

Ce poti face azi,nu lasa pe maine

Nu stiu daca D-l Adrian Nastase a tras vreun invatamant din GRAVA GRESEALA facuta la alegerile prezidentiale din 2004, cand a permis TRADATORULUI si MAFIOTULUI -Tr. Basescu si acolitii lui din PDL, sa castige prin FRAUDA si Masluirea votului., Nu trebue sa fii suparat d-l Nastase ca singur tiai facut raul personal de stai acum in puscarie si totodata ai facut rau intrgului popor roman sarac si obidit in cei zece ani de TIRANIE, DICTATURA si DIVERSIUNE prin care jucatorul basescu se joaca cu destine romaniei,. Cine te CREDE OM PROFESIONIST , greseste amarnic,intrucat nu esti decat un bun conducator,harnic si priceput ,dar iti lipseste: hotararea, perspicacitatea, previziunea, spiritul de invingator,avantul,supunerea prejudecatilor, lupta cu adversarul pana la capat pe baza respectarii LEGII si implicarea in toate actiunele care sa aiba un singur scop: Un trai si o viata mai buna pentru poporul muncitor roman.iar cu infractorii la construirea unui nou canal cu lopata si caruta,. Esti prea domnisoara si respecti zicala " LASULUI" "Lasama ca sa te las" si din aceasta cauza ai crezut ca DUSMANUL(Basescu) iti poate deveni PRIETEN., Totul este gresit si fara analiza LOGICA si iata cum cel pe care trebuia sa-l lasi sa fie BAGAT IN PUSCARIE, ai interzis JUSTITIEI sa-l bage la bulau,. Acum vorba cantecului: - Rabda inima si taci, Tu le faci tu sale tragi,. Eu nu va doresc si nu v-am dorit niciodata RAUL ,dar aceasta atitudine de TOLERANTA dusa in extremis am constatat ca este mai mult decat o NEBUNIE-., Lasati aceste "blandete" ca nu fac bine in aceasta perioada de TRANZIT spre societatea NEDREAPTA si CRIMINALA contemporana numita CAPITALISM.,