Năstase cere sesizarea din oficiu a CSM în cazul dosarelor DNA văzute de CE

Deputatul PSD Adrian Năstase a adresat, miercuri, o scrisoare deschisă preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Virgil Andreieş, arătînd că este obligaţia Consiliului să dispună verificări în urma afirmaţiilor şefului statului despre delegaţii CE care s-ar fi uitat peste conţinutul dosarelor sale de la DNA. În scrisoarea postată pe blogul personal, Năstase susţine că, din 2006, procurorii DNA, “sub îndrumarea expresă” a lui Daniel Morar, au pornit împotriva sa o serie de dosare de urmărire penală: “Cu privire la modul în care s-au întocmit acte procedurale sau cu modul în care unii procurori, inclusiv Daniel Morar, s-au pronunţat asupra presupusei mele vinovăţii sau au pus la dispoziţia mass-media informaţii, am formulat mai multe plîngeri care, sub diferite motive, au fost respinse, uneori de către foşti colegi ai unor procurori DNA”. Mai mult, fostul premier atrage atenţia că a acuzat, de multe ori, că anchetele penale “au exclusiv un caracter politic, fiind folosite pentru hărţuirea” sa şi susţine că dovada concretă a acestei susţineri rezultă şi dintr-o afirmaţie recentă a preşedintelui Traian Băsescu. Năstase a transcris în documentul adresat lui Andrieş un fragment din emisiunea de luni seară, de la televiziunea naţională, în care şeful statului spunea: “Credeţi că dacă ar fi existat… şi văd că în ultima perioadă se diminuează presiunea pe acest subiect, credeţi că dacă Morar ar fi fost manipulat politic nu s-ar fi observat imediat la Bruxelles? Sînt oameni cu prea multă experienţă. Dar cînd au venit şi au făcut controalele la DNA au văzut şi conţinutul dosarelor. Şi îşi dau seama că sînt fapte şi nu decizii politice”. În opinia lui Năstase, afirmaţiile respective sînt “extrem de grave” şi duc la convingerea că, cel puţin experţii şi şeful statului cunosc, discută şi apreciază probe administrate de procurori, care ar trebui să fie confidenţiale, cunoscute doar procurorului de caz. De aceea, Năstase consideră că CSM are obligaţia de a se sesiza din oficiu şi de a dispune verificări pentru a se stabili cine a dispus punerea la dispoziţie a actelor din dosarele aflate în lucru, care au fost dosarele prezentate experţilor, care au fost procurorii de caz şi dacă aceştia au asistat la studierea dosarului, dacă s-au tradus acte din dosar, dacă procurorul-şef Daniel Morar a cunoscut aceste situaţii şi le-a aprobat, în ce condiţii Băsescu a avut cunoştinţă de aceste acte, astfel încît să afirme că există probe. Liderului PSD i se pare “ciudat cum procurorii DNA au pus la dispoziţie aceste dosare unor persoane care nu aveau niciun drept să le consulte, în condiţiile în care, în unul din dosare, mie mi s-a încălcat dreptul la apărare cu motivarea că, în faza actelor premergătoare, nu este posibilă prezenţa avocatului iar, după începerea urmăririi penale, procurorul este cel care apreciază dacă este sau nu necesară prezenţa avocatului”. Năstase îl informează totodată pe şeful CSM că a trimis o scrisoare asemănătoare responsabililor Comisiei Europene, pentru a întreba dacă mandatul raportorilor respectivi include studierea unor dosare aflate în stadiul de acte premergătoare.