Fostul premier Adrian Năstase crede că determinant în ruperea USL a fost interesul lui Crin Antonescu pentru candidatura la prezidențiale, acesta afirmând că liderul PNL a fost complice și la manipularea "lacrimilor" lui Traian Băsescu din 2004 și la acuzațiile de fraudă electorală dovedite mincinoase de la prezidențiale, iar în prezent informațiile referitoare la negocierile acestuia cu șeful statului nu au fost nedezmințite de niciuna dintre cele două părți. "A fost o eroare de strategie, inclusiv în ceea ce privește momentul ales. Determinant pare să fi fost interesul personal a lui Crin Antonescu legat de candidatura la prezidențiale, dovedit și de mutarea partidului la PPE, prin schimbarea ideologiei partidului, la fel cum a procedat Băsescu în 2005. În plus, nu trebuie ignorate informațiile recente referitoare la negocierile cu Traian Băsescu, nedezmințite de nicio parte", a comentat Năstase, într-o declarație televizată.

El a adăugat că Antonescu are o problemă din cauza asta: "Are o responsabilitate pentru un deceniu de haos, dezbinare, crize repetate, sărăcie și izolare internațională care au afectat viața Românilor. Încearcă să se justifice prin teoria "am ales răul cel mai mic". Prin opțiunile de acum dovedește însă că a ales și continuă să aleagă răul, pur și simplu" De asemenea, el a adăugat că șansele lui Crin Antonescu de a deveni președinte par a fi minime și s-ar putea ca acesta nu mai fie prima opțiune nici chiar în interiorul PNL. "Sunt de acord că bătălia la prezidențiale se va da paradoxal nu între stânga și dreapta, ci între cei care doresc continuarea regimului Băsescu și cei care doresc schimbarea acestuia. Din nefericire pentru el, Crin Antonescu a ales să nu mai fie în tabăra anti-Băsescu", a mai spus fostul premier.