Năstase îl sfătuieşte pe Băsescu să demisioneze

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, luni seară, la o emisiune televizată, că nu demisionează din Parlament, întrucît aceasta ar echivala cu recunoaşterea “mizeriilor” care i-au fost făcute în ultimii ani: “Demisia mea ar însemna să abdic de la ceea ce am spus ani la rînd, să intru în scenariul pe care îl desenează Traian Băsescu şi Cezar Preda şi alţi tipi de la el din partid. În niciun caz”. Mai mult, el a apreciat că Traian Băsescu este cel care ar trebui să demisioneze, întrucît beneficiază de “imunitate absolută”: “El chiar dacă se urcă beat la volan, ceea ce i s-ar putea întîmpla, şi calcă pe cineva pe trecerea de pietoni, nu răspunde penal de niciun fel, are imunitate absolută”. Fostul premier a făcut, totodată, o paralelă între situaţia sa şi cea a colegului său de partid, care a anunţat că demisionează din Parlament: “Miron Mitrea are, în mod evident, o altă strategie. El şi-a construit strategia individuală, personală, într-un anumit fel. În ultimii patru ani, Miron Mitrea nu l-a atacat niciodată pe Traian Băsescu. El şi-a asumat mai curînd un rol tehnic, în cadrul partidului, de organizator. El nu şi-a propus să candideze la Preşedinţia României. Şi atunci, el s-a gîndit, şi are dreptate, pentru povestea asta a lui, e mai uşor de rezolvat în acest mod, poate”. Năstase a precizat, de asemenea, că în cazul său nu este vorba de o singură “operaţiune”: “Eu am arătat că la mine nu este vorba de o singură operaţiune. Sînt zeci de chestiuni care au fost pornite, şi nu de acum, ci din 2001, care încearcă, într-un fel, să mă ţină la colţ. Pentru ce să-mi dau demisia? Să-şi dea demisia Traian Băsescu. Are de rezolvat dosarul Flota, casa din Mihăileanu. Are ce să facă!”. Reamintim că vicepreşedintele PD-L Cezar Preda a declarat, săptămîna trecută, că democrat-liberalii îi cer lui Năstase să demisioneze din Parlament, pentru ca acesta să poată veni în faţa justiţiei ca orice cetăţean.