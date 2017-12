Nastasia: „o geantă cu 900.000 de euro de la Gărdean”, pentru Elena Udrea

În sfârşit, pare că încep să se spună lucruri concrete în dosarul „Gala Bute”. Unul dintre pionii importanţi în acest caz, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a declarat vineri, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), că în septembrie 2011 i-a dus Elenei Udrea în birou o geantă şi i-a spus că în ea sunt 900.000 de euro de la omul de afaceri Adrian Gărdean. Completul de judecată de la ICCJ a citit, vineri, rechizitoriul din dosarul "Gala Bute" şi le-a adus la cunoştinţă inculpaţilor drepturile procesuale. Instanţa a arătat că, dacă inculpaţii recunosc în totalitate faptele, limitele pedepsei închisorii se reduc cu o treime.

Ştefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, Gheorghe Nastasia, fost secretar general în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naţionale de Investiţii, şi omul de afaceri Dragoş Botoroagă au spus că vor să fie judecaţi prin procedură simplificată, în timp ce fostul ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului Elena Udrea, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, Tudor Breazu şi fostul ministru al Economiei Ion Ariton au arătat în faţa instanţei că vor să fie judecaţi în procedură normală.

CE SPUNE NASTASIA Instanţa l-a audiat mai întâi pe Ştefan Lungu, apoi a urmat la declaraţii Gheorghe Nastasia, care a arătat că îşi menţine toate declaraţiile date la faza de urmărire penală, începând din luna februarie. "M-am întâlnit cu Gărdean şi Udrea la pensiunea din Buşteni. A fost o discuţie scurtă în care Udrea i-a spus lui Gărdean că este nevoie să facă nişte sponsorizări. Nu a detaliat. Petrecerea era de ziua mea, la pensiunea mea din Buşteni. La discuţie am fost doar noi trei. I-a spus pur şi simplu. Urma să se desfăşoare Gala Bute şi cred că pe acest fond. Atunci nu am discutat alte detalii cu Gărdean. A fost o discuţie generală despre sponsorizări. Gărdean a spus că o să facă şi nu s-a mai discutat nimic", a arătat Nastasia, la începutul declaraţiei sale. Gheorghe Nastasia a completat declaraţia arătând că ulterior, la jumătatea aceluiaşi an, a avut o discuţie cu Elena Udrea, care i-a spus că urmează să vină Adrian Gărdean pentru a face acea sponsorizare, lăsându-i impresia că Gărdean ştia despre ce este vorba. "Într-una dintre discuţiile din 2011 cu Udrea s-a vorbit despre acest comision de zece la sută, reprezentând un procent pe care trebuia să îl dea Gărdean pentru lucrările finanţate de minister. Acest comision era în realitate o mită şi nu o sponsorizare. Concret, ministrul a spus că va veni Gărdean şi că va aduce această sumă. (...) Nu cunosc ca finanţarea unităţilor administrativ-teritoriale să fie condiţionată de acordarea de astfel de comisioane", a precizat Nastasia.

„ŞTIE CE TREBUIE SĂ FACĂ” Acesta a adăugat că, în septembrie 2011, la sediul MDRT, a vorbit cu Gărdean, care i-a cerut situaţia cu sumele ce urmau plătite de minister, aferente lucrărilor executate de Termogaz Company SA. Nastasia a precizat că el nu i-a spus lui Gărdean ce procent să dea, pentru că omul de afaceri i-a lăsat de înţeles că ştie ce trebuie să facă, iar o lună mai târziu, omul de afaceri a venit la MDRT cu o geantă, spunând că în ea sunt 900.000 de euro. "Pe 6 octombrie 2011 a venit la minister cu o geantă cu 900.000 euro pe care mi-a dat-o şi mi-a spus că urmează să mai facă contracte. A venit la biroul meu din sediu şi mi-a spus ce e în geantă. Nu am deschis geanta şi nu am văzut concret ce era acolo. Mi-a spus că 900.000 de euro sunt în geantă şi că diferenţa e pentru un contract pe care l-a făcut cu Rudel Obreja pentru trei milioane de lei", a arătat Nastasia. Fostul secretar general în MDRT a adăugat că, în aceeaşi zi, i-a dus Elenei Udrea geanta pe care o primise de la Gărdean, care anterior a stat în biroul lui aproximativ zece minute. "Am fost în cabinetul dumneaei... nu-mi amintesc precis la cât timp după plecarea lui Gărdean. Eu personal am dus-o acolo, era singură în birou. La intrarea în biroul ministrului era o secretară, dar nu-mi amintesc precis numele ei. Erau mai multe. Am lăsat geanta acolo, i-am spus că sunt de la Gărdean şi i-am spus şi că acesta a spus că restul banilor vor fi daţi de el prin contractul cu Obreja. I-am spus ministrului că în geantă sunt 900.000 euro. Geanta am pus-o pe un fotoliu, iar ministrul nu a avut nicio reacţie. Nu am rămas în biroul doamnei", a mai arătat Nastasia în declaraţia sa.

PUNGĂ CU BANI Despre faptul că a primit o pungă cu bani de la Ştefan Lungu, Nastasia a arătat că fostul consilier al Elenei Udrea i-a spus că sunt bani de la Adrian Gărdean. El a precizat că a doua zi i-a dat înapoi punga cu banii lui Lungu, iar cu Udrea nu a discutat despre acei bani. "E real că în 2011 am fost sunat de Lungu, care a cerut să ne vedem. M-am văzut cu acesta, posibil la Statuia Aviatorilor, unde el mi-a dat o pungă în care mi-a spus clar că sunt bani de la Gărdean Adrian, dar nu-mi amintesc dacă mi-a precizat şi cuantumul sumei. Eu am crezut că există o înţelegere cu privire la acei bani între Gărdean şi doamna Udrea şi a doua zi l-am chemat pe Lungu şi i-am dat punga înapoi, pentru că Udrea nu-mi spusese nimic, iar eu nu ştiam nimic despre aceşti bani. Nu am discutat nimic cu Udrea despre această pungă cu bani", a spus Nastasia. "Nu cunosc cum s-a concretizat contractul cu Obreja. Eram secretarul general al Ministerului Turismului şi nu aveam atribuţii în privinţa unităţilor administrativ-teritoriale. Am fost delegat prin ordin al ministrului. Ministrul era cel ce aproba plăţile către unităţile administrativ-teritoriale solicitante, la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Turismului. Căutam sponsori pentru organizarea Galei Bute", a mai arătat Nastasia, în finalul declaraţiei sale.

CE SPUNE BOTOROAGĂ Instanţa l-a audiat apoi pe Dragoş Botoroagă, administratorul firmei Consmin, care a arătat că în 2010, având dificultăţi legate de finanţările de la Compania Naţională de Investiţii, s-a sfătuit cu Ştefan Lungu ce să facă în cazul în care vine sfârşitul de an şi nu i se vor plăti facturile. "El a spus că trebuie să fac şi eu un efort. Pe parcurs am înţeles ce înseamnă acel efort. Era vorba să virez acei zece la sută prin firmele lui Lungu din banii primiţi de la CNI. Acele contracte nu erau necesare firmei mele. El nu mi-a spus că ar fi vorba cu anume persoane din Ministerul Turismului sau CNI. Eu i-am spus valoarea lucrărilor mele. Am fost de acord să îi plătesc acest comision în modalitatea propusă de Lungu, prin firma lui, Last Time Studio. E adevărat că am transferat la această firmă toate actele din actul de sesizare", a precizat Botoroagă. Despre contractele încheiate de societatea pe care o administra, Consmin SA, cu firma lui Lungu, Botoroagă a spus că serviciile prevăzute în contracte au fost făcute, dar nu erau necesare. "Ştim amândoi de ce le-am făcut. Era o modalitate de a plăti procentul de zece la sută din încasările de la CNI. (...) Lungu nu mi-a spus niciodată cum a reuşit să rezolve problema plăţilor la societatea mea. (...) Nu am vorbit cu alte persoane despre această problemă. Am mai vorbit cu Topoliceanu, dar strict pe chestiuni de serviciu, pur tehnice", a mai spus Botoroagă.

Omul de afaceri a arătat, în finalul declaraţiei, că ştie că a greşit şi regretă ce a făcut, precizând că este de acord să presteze muncă în folosul conunităţii.

Date generale despre dosar

Dosarul "Gala Bute" a fost trimis instanţei supreme în aprilie, Elena Udrea fiind acuzată de abuz în serviciu în legătură cu organizarea evenimentului omonim de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi, respectiv, de luare de mită în legătură cu finanţarea de către acelaşi minister a mai multor contracte. Udrea este acuzată de trei infracțiuni de luare de mită, precum și de abuz în serviciu și tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene. În acelaşi dosar sunt judecaţi Tudor Breazu, pentru complicitate la luare de mită, Rudel Obreja, pentru complicitate la luare de mită, evaziune fiscală și spălare de bani, Ştefan Lungu, pentru trei infracțiuni de complicitate la dare de mită, Gheorghe Nastasia, pentru luare de mită, Ion Ariton, pentru participație improprie la abuz în serviciu și folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite, Ana Maria Topoliceanu, pentru luare de mită, și Dragoș Botoroagă, pentru dare de mită.