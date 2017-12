Naştere în apă, prin hipnoză!

• Mama de 25 de ani, hipnoterapeut, a adus pe lume bebeluşul reuşind ca, prin cunoştinţele sale, să-şi controleze durerile naşterii

• Naşterea cu ajutorul hipnozei utilizează starea naturală de transă hipnotică şi relaxarea profundă pentru a permite inconştientului să depăşească teama şi anxietatea asociate travaliului şi naşterii

Specialiştii Maternităţii “Isis” au acordat nota zece unui bebeluş care a venit pe lume în apă, mămica sa fiind hipnotizată. Sorina Voicu, de 25 de ani, a povestit că şi-a folosit cunoştinţele unui modul de specialitate, astfel că a reuşit să-şi controleze, pe cît posibil, durerile naşterii. “Nu am avut dureri la naştere, ci doar un disconfort. Travaliul a fost mult mai scurt, totul a fost foarte bine. Am vrut neapărat să nasc în apă pentru că relaxarea este şi mai mare”, a declarat tînăra mămică. “Noi, obstetricienii, am considerat că pregătirea înainte de naştere este una foarte importantă, dar la fel de necesară este şi pregătirea psihologică. Hipnoza este o metodă care vine în ajutorul femeilor gravide”, a declarat medicul primar obstetrică-ginecologie, Viorel Cristurean. Medicii au explicat că naşterea cu ajutorul hipnozei utilizează starea naturală de transă hipnotică şi relaxarea profundă pentru a permite inconştientului să depăşească teama şi anxietatea asociate travaliului şi naşterii, precum şi pentru a spori siguranţa de sine şi încredrea în capacitatea naturală a organismului de a da naştere. “Utilizarea hipnozei poate reduce şi chiar elimina teama şi tensiunile care duc la durerile din timpul naşterii. Mintea inconştientă nu cunoaşte diferenţa dintre real şi imaginar”, spune mama.

Ce este hipnoza?

Prin hipnoză, oamenii intră în transă, în mod spontan, destul de frecvent. “Tuturor ni s-a întîmplat, măcar o dată în viaţă să trăim experienţe similare hipnozei. Spre exemplu, atunci cînd visăm cu ochii deschişi, cînd ne lăsăm mintea să zboare aiurea, ori cînd sîntem atît de absorbiţi de o carte, de un film, de un specacol bun, trăim deseori transe profunde: din spectatori devenim actori, ne lăsăm absorbiţi de acţiunea spectacolului, a filmului sau a cărţii, ne bucurăm sau ne întristăm alături de personaje, uităm cum trece timpul, uităm unde ne aflăm, uităm de propriul nostru corp şi, abia într-un tîrziu, constatăm că braţul sau piciorul, uitate într-o poziţie incomodă, au amorţit… Cu toate astea, dacă apare o situaţie care ne-ar pune în pericol viaţa, putem ieşi repede din transa în care ne aflăm”, explică directorul Maternităţii “Isis” Constanţa (prima maternitate privată din judeţul nostru, dotată şi utilată la standarde europene) dr. Mohamed Zaher. Toate acestea sînt transe similare celor hipnotice, iar hipnoza clinică provoacă, într-o manieră sistematizată şi organizată, astfel de situaţii.

Despre naşterea cu ajutorul hipnozei

“Noi nu facem decît să încurajăm viitoarele mămici să exploreze ceea ce deja ştiu, să trăiască procesul naşterii cu încredere în organismul lor şi în bebeluşul ce urmează să intre în lume. O naştere fără dureri pentru mame şi fără medicamente pentru bebe, acesta este scopul nostru şi funcţionează!”, a mai adăugat tînăra mămică. Medicii spun că naşterea prin hipnoză constă într-un set de tehnici specializate de hipnoză prin care viitoarea mamică va învăţa să intre în starea de hipnoză, să o adîncească, rămînînd “mobilă” pe timpul travaliului şi complet liniştită şi relaxată pe toată durata acestuia. “Naşterea naturală poate şi ar trebui să fie lipsită de dureri pentru toate viitoarele mamici. Hipnoza ne ajută să ne dăm seama mai bine de corpul nostru, să lucrăm în armonie cu el şi ne mai ajută să luăm cunoştinţă şi să utilizăm mai eficient abilităţile noastre interioare de a reduce nivelul anumitor senzaţii, în cazul nostru, durerea, teama, tensinunile şi de a le potenţa pe altele, cum ar fi sentimentul de confort, relaxare şi linişte interioară, pentru a putea comunica mai bine cu bebeluşul nostru”, spune mama. Bebeluşii născuţi pe această cale nu au substanţe chimice în organism atunci cînd se nasc şi sînt capabili să se hrănească, să respire bine şi să interacţioneze imediat cu proaspeţii părinţi. “Puteţi să le oferiţi bebeluşilor voştri darul unei naşteri minunate, fără dureri şi traume. Este un fapt dovedit ştiinţific că bebeluşii născuţi fără teamă sau disconfort pot avea un IQ mai ridicat, stimă de sine mai crescută şi mai puţine probleme în viaţă”, explică hipnoterapeutul. În Maternitatea “Isis” au venit pe lume, pînă în prezent, 39 de bebeluşi, din care şase fetiţe.