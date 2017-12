Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. În ziua de 24 iunie a fiecărui an bisericesc, cu şase luni înaintea Naşterii Domnului, biserica Ortodoxă celebrează naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, considerat ultimul mare profet al Vechiului Testament şi primul prooroc al Noului Testament. Denumirea sărbătorii este cunoscută în popor sub denumirea de Sânziene sau Drăgaică şi reprezintă o sărbătoare tradiţională a iubirii legată de o serie de ritualuri pentru sănătatea oamenilor şi belşug în gospodărie, dar şi de practici ale fetelor pentru a-şi afla sortitul şi momentul în care se vor mărita. La baza acestor ritualuri stau micile flori galbene, frumos mirositoare, numite sânziene. Pentru a-şi visa sortitul, domnişoarele dorm în noaptea de sânziene cu un bucheţel din aceste flori sub pernă. La rândul lor, băieţii aşează un fir de sânziană în fereastră, apoi aşteaptă semnele din timpul nopţii. Tradiţia spune că, în felul acesta, ei află dacă se vor căsători în anul în curs. O altă superstiţie care se referă tot la dragoste spune că îndrăgostiţii care fac baie împreună în râu sau în mare, de Sânziene, se vor iubi toată viaţa.