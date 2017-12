Nasul Andreei Tonciu, motiv de scandal

Zilele trecute, asistenta TV Andreea Tonciu şi iubitul ei, Nicolae Mitea, alias Nikki, au vrut să ia masa într-un restaurant din Parcul Tineretului, însă cei doi n-au reuşit, ajungând să fie agresaţi verbal de către trei indivizi, doi bărbaţi şi o femeie, care i-au provocat cu glume... nesărate privind nasul brunetei. Scena nu s-a rezumat doar la schimbul violent de insulte, cei doi ajungând să fie chiar scuipaţi şi atacaţi de către agresori.

Înverşunată, Andreea nu s-a abţinut, oferind replici pe măsura glumelor întărâtătoare care i s-au adresat. După ce Nikki a sărit în apărarea iubitei sale, Tonciu nu a mai rezistat şi s-a năpustit asupra femeii. „I-am dat două picioare şi am tras-o de păr!”, a mărturisit bruneta.

Prezent era şi tatăl Andreei, Răzvan Tonciu, care a temperat situaţia. „Ieşea rău dacă eram agresiv cu cei care i-au atacat pe Andreea şi Nikki. Am 1,98 m şi 115 kg. Am făcut şi box la viaţa mea. Dacă îmi puneam mintea cu ei, nu le era bine, dar am intervenit să aplanez totul. L-am tras mai tare şi i-am rupt lanţul de la gât, după ce i-a dat un picior lui Nikki. Nu ştiu dacă erau drogaţi sau băuţi”, a declarat tatăl brunetei.

„UN BOSCHETAR SĂ ÎMI JIGNEASCĂ IUBITA?!” Nicolae Mitea nu a fost total de acord cu modul în care a procedat tatăl Andreei. „Dacă eram în locul domnului Tonciu, le scoteam dinţii. Cum să accept ca un boschetar să îmi jignească iubita?! M-a agresat şi pe mine, a început să se lege de mine, de cariera mea de fotbalist. M-a scuipat, l-am scuipat şi eu. Am sărit la bătaie, nu am mai putut să ţin în mine. A venit spre mine şi m-a scuipat, nu ziceam şi nu făceam nimic dacă doar mă înjura. Trebuia să stau să mă pleznească? Mi-a dat un picior, eu am dat doi pumni. Eu cred că am dat cu pumnul primul. La nervi! Nu ai cum să accepţi aşa ceva! Erau tari în gură, tot aveau ceva de spus. Noi voiam să plecăm. Nu înţeleg cum poate cineva să se lege aiurea de tine", a spus Nikki.

PLÂNGERE LA POLIŢIE Bruneta mărturiseşte că va depune plângere la poliţie. „Unul dintre ei m-a luat deoparte şi mi-a zis: „Îmi faci un plin la maşină şi ne înţelegem noi, că tu eşti fată deşteaptă”. Ba, eşti nebun? De ce să fac aşa ceva?”, a povestit Tonciu, iritată.

Nikki susţine că au întâmpinat frecvent astfel de dispute, deoarece Andreea este acostată mereu când iese pe stradă.

„La fiecare semafor se leagă de ea, de noi. Nu înţeleg de ce lumea e atât de invidioasă. E urât rău, eu trebuie să sar să o apăr. Nu suntem oameni de scandal, nu am avut incidente cu nimeni", a explicat iubitul brunetei.