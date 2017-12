Natalia Vodianova, la al patrulea copil

Este una dintre frumoasele lumii, cu o siluetă sculpturală, dar asta nu a împiedicat-o să devină pentru a patra oară mamă. Fotomodelul rus Natalia Vodianova a adus pe lume un băieţel, care a primit numele Maxim, pe 2 mai. Este primul copil pe care supermodelul îl are cu iubitul ei, Antoine Arnault. Vestea a fost anunţată de frumoasa rusoaică pe contul său de Instagram: ”Noaptea trecută, la 2.45 a.m., s-a născut Maxim. A cântărit 4,2 kilograme şi are 55 de centimetri. Eu şi bebe suntem bine, spre încântarea mândrului tată. Vă mulţumesc pentru gândurile bune”.

Natalia Vodianova mai are trei copii, Viktor, de 6 ani, Neva, de 8 ani, şi Lucas, de 12 ani, din mariajul cu omul de afaceri britanic Justin Portman.