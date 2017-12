Natalie Imbruglia revine cu un nou album

Cântăreaţa Natalie Imbruglia revine pe scena muzicală, după o pauză de şase ani, cu al cincilea album de studio din carieră, materialul discografic ”Male”, ce constă într-o serie de coveruri ale unor piese interpretate în versiunile lor originale de bărbaţi, informează Reuters. ”Male” conţine coveruri ale unor piese masculine celebre, precum ”The Wind”, de Cat Stevens, ”The Waiting”, de Tom Petty, ”Only Love Can Break Your Heart”, de Neil Young şi ”Friday I'm in Love”, un cântec al trupei punk The Cure. În vârstă de 40 de ani, Natalie Imbruglia consideră că ”Male” este un album personal, intim, care se diferenţiază categoric de albumele trendy din timpurile actuale.

Natalie Imbruglia, născută în Australia şi devenită cetăţean britanic, de asemenea actriţă, a devenit cunoscută pe scena muzicală în 1997 cu single-ul ”Torn”, care i-a adus o nominalizare la premiile Grammy. Cel mai recent album de studio al său, intitulat ”Come to Life”, a fost lansat pe piaţă la sfârşitul anului 2009. La începutul anilor '90, ea s-a făcut remarcată ca actriţă în serialul australian ”Neighbours”. La doi ani după ce a părăsit echipa serialului, Natalie a început o carieră în muzică, lansând hitul internaţional ”Torn”. Albumul său de debut, ”Left of the Middle”, a fost lansat în 1997 şi a fost vândut în peste şapte milioane de exemplare