Natalitate vs mortalitate

Institutul Naţional de Statistică (INS) informează că scăderea numărului populaţiei din primele şase luni ale anului s-a atenuat în luna iulie ca urmare a înregistrării unui spor natural pozitiv, totodată înregistrîndu-se şi o scădere a mortalităţii infantile. Rata natalităţii a crescut de la 10,0 născuţi-vii la 1.000 locuitori în luna iunie, la 11,6 la mie în luna iulie cînd s-au înregistrat 21.054 născuţi-vii (cu 3.488 mai mulţi decît în luna precedentă). În iulie s-au înregistrat 18.900 decese, cu 945 mai puţine decît în luna precedentă, determinînd o scădere a ratei mortalităţii la 10,4 decedaţi la 1.000 locuitori faţă de 11,3 la mie în luna iunie. Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an la 1000 născuţi-vii) a înregistrat o scădere: 8,4 la mie în luna iulie faţă de 12,2 la mie în luna iunie, ca urmare a reducerii cu 37 de cazuri a numărului de decedaţi sub un an şi a creşterii numărului de născuţi. În iulie s-a înregistrat un sporul natural pozitiv de 2,2 mii persoane, care indică un excedent al născuţilor-vii faţă de cel al decedaţilor, comparativ cu luna iunie cînd s-a înregistrat un spor natural negativ de - 2,3 mii persoane.