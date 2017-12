Nati Meir rămâne în arest

Curtea de Apel Galaţi a respins, ieri, recursul declarat de fostul deputat PRM Nati Meir la măsura arestării preventive. Acesta a fost arestat preventiv pe 28 aprilie, pentru 30 de zile, până la data de 27 mai, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă în formă simplă, respectiv trafic de influenţă în formă continuată, fapte pedepsite cu închisoarea de la doi la zece ani. Nati Meir a fost arestat preventiv, la cererea procurorilor DNA, în acelaşi dosar în care este inculpat şi fiul său, Or Meir, arestat şi el la Galaţi. În vârstă de 19 ani şi fără antecedente penale, Or l-ar fi ajutat pe tatăl său să pretindă bani de la mai multe persoane încarcerate în Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă din Galaţi, cu promisiunea că tatăl său va interveni pe lângă judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a le înlesni eliberarea. (A.M.)