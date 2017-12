Nati Meir şi fiul său, Or Meir, cercetaţi în libertate

Fostul deputat Nati Meir, judecat pentru pentru trafic de influenţă, cu o condamnare de şapte ani de închisoare într-un alt dosar, şi fiul acestuia, Or Meir, vor fi cercetaţi în libertate. Potrivit reprezentantului Departamentului de comunicare a Curţii de Apel Galaţi, Irina Popa, magistraţii au respins, ieri, recursul formulat săptămâna trecută de către procurorii anticorupţie la decizia Tribunalului Galaţi de înlocuire a măsurii arestării preventive în cazul lui Nati Meir şi a fiului său, Or Meir, cu interdicţia de a părăsi localitatea de domiciliu. Avocatul lui Nati Meir, Gabriel Guriţă, a declarat că atât Nati cât şi Or Meir ar trebui să fie puşi în libertate dacă nu există alte mandate de arestare sau executarea unor pedepse. Dosarul în care s-a dispus eliberarea a fost înregistrat la instanţa gălăţeană în luna iulie a anului trecut, însă până în momentul de faţă cauza nu a fost judecată efectiv, cei doi depunând în repetate rânduri cereri de eliberare sub diverse forme. În acest dosar, afllat pe rolul Tribunalului Galaţi, Nati Meir este acuzat alături de fiul lui, Or Meir, pentru trafic de influenţă şi, respectiv, complicitate la această infracţiune, cei doi fiind trimişi în judecată la începutul lunii iunie 2010. Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Galaţi îl acuză pe Nati Meir că, în cursul anului 2008, în calitate de deputat, a pretins de la o denunţătoare 50.000 euro spunându-i că va interveni pe lângă judecători din Tribunalul Galaţi pentru ca aceştia să dispună eliberarea ei din arest în dosarul în care era judecată pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune.