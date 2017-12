National Geographic Channel, ameninţat de extremişti islamici

Securitatea sediului central din Washington DC al National Geographic Channel a fost întărită, după ce reprezentanţii televiziunii au primit ameninţări de la extremiştii musulmani, ca urmare a deciziei canalului de a difuza un film despre moartea lui Osama bin Laden. National Geographic Channel a anunţat recent că va difuza filmul documentar ”Seal Team Six: The Raid on Osama bin Laden” pe 4 noiembrie, cu doar două zile înaintea alegerilor prezidenţiale americane din 6 noiembrie. Ulterior, reprezentanţii National Geographic Channel au primit numeroase ameninţări de la extremiştii musulmani, fapt care i-a determinat să solicite întărirea protecţiei la sediul central al televiziunii din Washington D.C.. Reprezentanţii National Geographic Channel au fost bombardaţi cu telefoane de ameninţare. De asemenea, pe bloguri, extremiştii musulmani au avertizat că toţi cei care vor difuza un film precum ”Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden” vor avea probleme. Filmul va fi difuzat şi pe reţeaua americană de internet Netflix, la 24 de ore după premiera de la National Geographic Channel.

”Seal Team Six: The Raid on Osama Bin Laden” este primul film despre operaţiunea în cadrul căreia Osama bin Laden a fost ucis. Preşedintele Barack Obama a autorizat personal această misiune a comando-ului de elită al SEAL care l-a ucis pe liderul reţelei teroriste al-Qaida, pe 2 mai 2011, în ascunzătoarea acestuia din Abbottabad, Pakistan. Filmul, care se centrează pe cel mai de succes moment din cariera politică a preşedintelui Obama, va avea premiera cu doar două zile înainte de alegerile prezidenţiale americane, fapt care a atras acuzaţii de partizanat şi la adresa National Geographic Channel, care a decis să programeze astfel documentarul. Însă preşedintele National Geographic Channel, Howard T. Owens, a declarat că programarea filmului nu are o motivaţie politică. Acesta a precizat că premiera filmului pe 4 noiembrie a fost stabilită pentru a promova grila de toamnă a postului de televiziune. Totuşi, filmul a fost produs de Harvey Weinstein, un susţinător important al lui Barack Obama. Acesta a organizat în luna august, pe proprietatea sa din Connecticut, o strângere de fonduri pentru Barack Obama, în cadrul unei cine la care fiecare dintre cele 50 de persoane participante a trebuit să plătească 35.800 de dolari. Harvey Weinstein a fost însoţit la acest eveniment de actriţa Anne Hathaway, de regizorul Aaron Sorkin şi de redactorul-şef al ediţiei americane a revistei ”Vogue”, Anna Wintour.