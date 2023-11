Naţionala de fotbal a României a terminat la egalitate cu Belarus, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Szusza Ferenc'' din Budapesta, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Tricolorii au făcut un pas greşit în lupta pentru calificare, nereuşind să se impună în faţa unei echipe modeste, pe care am dominat-o clar.

România a atacat mult, însă a făcut-o lent, previzibil, jucătorii antrenaţi de Edward Iordănescu fiind lipsiţi de claritate la ultima pasă sau în faţa porţii.

În alt meci, Kosovo a învins Andorra cu 3-0 în deplasare.Partida Israel - Elveţia a fost amânată pentru 15 noiembrie.

"Personal nu am ce să reproşez echipei din punct de vedere al efortului, al atitudinii, cifrele sunt toate în favoarea noastră. Trebuie să fim obiectivi şi să spunem că a fost un meci controlat de noi din toate punctele de vedere. Am avut ocaziile noastre şi dacă gestionam lucrurile mai decis, dacă eram mai inspiraţi la ultima pasă, la ultima execuţie cu siguranţă vorbeam altfel în acest moment. Dar ăsta este fotbalul. Au fost meciuri în care poate am creat mai puţin, dar am câştigat, iar azi am creat mai mult, dar, din păcate ne-a lipsit golul.

A părut că ne-am dorit foarte mult, dar am ales procedeele greşite. În plus, am avut un adversar care în multe momente s-a pus pe două linii şi a încercat să absoarbă presiunea noastră. Toate schimbările noastre au fost pur ofensive, tocmai pentru a aduce inspiraţie şi claritate în faţa porţii", a declarat selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu.