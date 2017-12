Naţionala de fotbal pe plajă a rămas în Euroliga A

Al doilea turneu contând pentru Euroliga de fotbal pe plajă, desfăşurat săptămâna trecută la Berlin, a fost câştigat de naţionala Rusiei, cu 9p, urmată de Portugalia 6p, România 3p şi Turcia 0p. Victoria obţinută în faţa Turciei, scor 5-4, le-a asigurat tricolorilor prezenţa şi în sezonul 2012 al Euroligii A. „Ne-am atins obictivul fixat pentru acest turneu, respectiv să învingem Turcia şi să nu avem emoţii în privinţa retrogradării. Am început cu un meci împotriva Rusiei, în care am avut şi noi destule momente bune, însă adversarul a fost superior şi am pierdut cu 5-2. Cu Portugalia am jucat mai bine, am condus cu 3-2, am ratat ocazii clare să mai înscriem şi am pierdut cu 5-4 după un gol norocos al adversarilor. În meciul cu Turcia am avut un arbitraj potrivnic, care fluiera la orice fază împotriva noastră, dar am reuşit să trecem peste tot şi să ne impunem. Eu zic că băieţii s-au comportat foarte bine, însă aş fi dorit să fi lucrat mai mult specific înainte de turneu, pentru că mai mulţi jucători au fost reţinuţi la echipele lor de club”, a declarat selecţionerul naţionalei, Stelică Dămăşaru.

Obiectivul naţionalei în continuare este să participe la turneul final (Superfinala), programat între 4 şi 7 august, la Moscova. Acolo vor juca primele şase clasate după cele patru turnee ale Euroligii. România va mai juca în al treilea turneu, cel de la Ravenna (Italia, 22-24 iulie), în care va întâlni Italia, Elveţia şi Polonia. Contracandidată la locul 6 este Polonia, pe care dacă o înving tricolorii au asigurat un loc în turneul de la Moscova. La ora actuală, clasamentul Euroligii arată astfel: Rusia 9p, Spania 9p, Italia 6p, Portugalia 6p, România 3p, Elveţia 3p, Turcia 0p (Polonia încă nu a disputat niciun turneu, iar Turcia a jucat deja două).