Naţionala de fotbal pe plajă a României debutează contra Spaniei

Astăzi va începe la Moscova turneul nr. 6 şi ultimul din cadrul Euroligii de fotbal pe plajă, ediţia 2013. Turneul este decisiv pentru naţionala României în tentativa sa de a se califica pentru Superfinala de la Torredembarra, iar tricolorii trebuie să obţină minimum şase puncte pentru a depăşi Ucraina, eventual graţie victoriei directe din turneul de la Terracina, sau să câştige turneul, indiferent de punctaj. „Sperăm să mai producem o surpriză în faţa Spaniei, pe care am mai învins-o atunci când nimeni nu ne dădea vreo şansă, apoi să depăşim şi Germania. Avem şansele noastre şi vom lupta pentru ele”, a declarat căpitanul naţionalei României, Ionel Posteucă. „Mulţi jucători îşi caută echipe în această perioadă şi nu i-am putut avea pe toţi la antrenamente. Noi am mai jucat în doar şase jucători de câmp apţi şi chiar am învins Spania, aşa că nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla. Ne trebuie şi puţină şansă”, a afirmat Viorel Farcaş, selecţionerul naţionalei României.

Problemele de lot ale tricolorilor sunt multiple înainte de acest turneu. Pe lângă absenţele mai vechi ale lui Marian Posteucă, Iulian Gîndac şi Iulian Verbina, acum câteva zile s-a accidentat şi tânărul Lucian Chirilă, care nu mai poate fi înlocuit pe lista oficială, astfel că antrenorii Viorel Farcaş şi Laurenţiu Gheorghe se vor baza doar pe nouă jucători la Moscova! Faţă de turneul anterior va lipsi şi portarul Laurenţiu Marin, care îşi caută echipă după ce Callatis 2012 Mangalia a început să aibă probleme. În aceste condiţii, titular în poartă va fi Neagu, iar rezervă... Laurenţiu Gheorghe! Nici Ionel Posteucă şi Ionuţ Florea nu vor fi pe deplin conectaţi la fotbalul pe plajă, pentru că şi ei îşi caută echipe după retragerea din campionat a Callatisului 2012, în timp ce Liviu Croitoru este nerefăcut după o accidentare mai veche. Din lotul care a făcut deplasarea la Moscova mai fac parte Marian Măciucă, Adrian Tănase, Iulian Răvoiu şi Raj Cărăuleanu.

În capitala Rusiei, România va întâlni Spania în primul meci (astăzi, de la ora 16.45), apoi va înfrunta Rusia (mâine, ora 18.00) şi Germania (duminică, ora 16.45). Partidele de la Moscova vor putea fi urmărite la GSP TV. Iată cum se prezintă clasamentul general al Euroligii A înaintea ultimului turneu: 1. Polonia 14p; 2. Elveţia 12p; 3. Italia 12p; 4. Portugalia 12p; 5. Olanda 11p; 6. Ucraina 9p; 7. Rusia 6p; 8. Spania 6p; 9. ROMÂNIA 3p; 10. Belarus 3p; 11. Germania 0p; 12. Franţa 0p (două turnee). Până acum, sunt sigure de participarea la Superfinală, programată în perioada 8-11 august, Spania (ca ţară gazdă), Polonia, Olanda, Portugalia şi Elveţia, toate patru în calitate de câştigătoare de turneu, plus Italia, graţie punctajului acumulat.