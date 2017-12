Naționala de fotbal pe plajă a României, în preliminariile Campionatului Mondial

11:35:49 / 02 Septembrie 2016

"echipa pacii"- rusine nationala de pe plaja

De ce mai cheama "mare selectioner-jucator" aceeasi "talentati" la lot? "Toti sunt constanteti" apare in mai toate postarile voastre! In toata tara nu sunt copii talentati la acest sport? Refuz sa cred! Bani cheltuiti aiurea de "o gasca de prieteni". Cu ce scop se fac deplasarile daca nu sunt in stare sa bata vreo echipa, turistic? Sunt studenti la geografie sau jucatori de fotbal (pe plaja)?