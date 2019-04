Naţionala de fotbal pe plajă a României ştie adversarele de la Jocurile Europene

15:29:18 / 09 Aprilie 2019

Rugby

Alo....TELEGRAF....Vedeti ca si site-ul FRR anunta ca in perioada 14-21 Aprilie are loc in Rusia-Kaliningrad Campionatul European de rugby U18,participa si ROMANIA iar clubul CS Cleopatra au si ei doi jucatori convocati....e o mandrie pentru club si Constanta nu credeti?????De aceea rugbyul a ajuns unde este iar copii nu vin spre acest sport frumos....NU PROMOVATI rugbyul!!!!