„Naţionala de fotbal pe plajă e capabilă de o mare performanţă”

Jucătorii naţionalei de fotbal pe plajă a României, calificaţi pentru al doilea an consecutiv în Superfinala Euroligii, au revenit luni seară în ţară şi au primit două zile libere din partea selecţionerului Stelică Dămăşaru. Ei vor reveni astăzi la antrenamente, iar sâmbătă, duminică şi luni vor juca patru partide în cadrul Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. „Este o performanţă extraordinară pentru fotbalul românesc, mai ales că noi nu avem jucători specializaţi în fotbalul pe plajă, cum se întâmplă la echipele importante ale lumii. Însă aceşti jucători ai noştri au talent, se pregătesc bine şi rezultatele au apărut. Trebuie să remarc că FRF ne-a asigurat anul acesta condiţii foarte bune de pregătire. Am avut două turnee peste hotare, în Grecia şi Turcia, unde am jucat câte două meciuri amicale cu naţionalele respective. Am avut la dispoziţie terenul de antrenament din Mamaia, jucătorilor li s-au asigurat o masă la restaurant după fiecare antrenament, medicamentaţia necesară, medic şi masor la turneele oficiale. Am plecat din Constanţa cu o zi înainte de aceste turnee, am stat la Mogoşoaia şi am efectuat refacere acolo. FRF ne-a asigurat prime de joc, iar preşedintele Mircea Sandu a premiat fiecare jucător cu câte 1.000 de lei după turneul de la Berlin, când ne-am asigurat rămânerea în Euroligă”, a declarat Dămăşaru.

Săptămâna trecută, în turneul de la Ravenna, tricolorii au înregistrat două victorii, 5-2 cu Italia şi 4-3 cu Polonia, şi o înfrângere, 4-9 cu Elveţia. „Sincer să fiu, mă aşteptam la o victorie în primul meci, contra Elveţiei, însă acest meci a fost o dezamăgire, nu ne-a ieşit nimic. Eu cred că dacă aceşti jucători ar avea asigurat un contract cât de mic din partea federaţiei, dacă am fi sprijiniţi să avem la dispoziţie cei mai buni jucători la pregătire şi la competiţiile oficiale, România ar putea obţine o mare performanţă la fotbalul pe plajă”, a încheiat Stelică Dămăşaru. Superfinala Euroligii de fotbal pe plajă este programată în Rusia, între 4 şi 7 august.