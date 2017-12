Naționala de futsal încearcă să se califice la Campionatul Mondial

Selecționerul naționalei de futsal a României, Robert Lupu, a anunțat lotul cu care va aborda meciurile din grupa a șasea de calificare la Campionatul Mondial din 2016. Cei 13 jucători convocați sunt următorii: Vlad Iancu (Informatica Timișoara), Petrișor Tonița (Autobergamo Deva) - portari; Ion Al-Ioani (Informatica Timișoara), Emil Răducu, Mimi Stoica, Bogdan Covaci, Alpar Csoma (toți de la City'us Tîrgu Mureș), Szabolcs Manya, Adrian Pînzariu, Cristian Matei (toți de la Autobergamo Deva), Laszlo Szocs (Odorheiu Secuiesc), Ionuț Movileanu (Dunărea Călărași), Iuliu Safar (Dunakecz FC, Ungaria) - jucători de câmp.

Programul meciurilor din grupa 6 de calificare este următorul - 10 decembrie: Portugalia - Polonia (ora 20.00), România - Norvegia (ora 22.30); 11 decembrie: Portugalia - Norvegia (ora 20.30), Polonia - România (ora 23.00); 13 decembrie: Norvegia - Polonia (ora 16.00), România - Portugalia (ora 18.30). Meciurile vor avea loc la Varzim (Portugalia), iar echipele clasate pe primele două locuri se vor califica pentru barajele programate în perioada martie - aprilie 2016. Sunt șapte grupe de calificare, iar la tragerea la sorți a barajelor vor fi două urne: una a câștigătoarelor de grupă și una a ocupantelor pozițiilor secunde. Cele șapte învingătoare din baraj vor obține calificarea pentru turneul final al CM, care va avea loc în Columbia, în perioada 10 septembrie - 2 octombrie 2016.

ROBERT LUPU A FOST CEL MAI BUN JUCĂTOR DE FUTSAL AL ANULUI!

De remarcat că selecționerul naționalei de futsal, Robert Lupu, este încă jucător activ! Recent, în cadrul Galei Fotbalului Românesc, Lupu, care este antrenor-jucător la Informatica Timișoara, a fost recompensat cu premiul cuvenit celui mai bun jucător de futsal din 2015. Reșițeanul de 33 de ani a evoluat în prima parte a anului la Autobergamo Deva, unde a fost și antrenor, iar în vară a venit la nou-înființata Informatica. El s-a retras din naționala de futsal când a fost numit selecționer. Debutul său a fost unul ratat, pentru că România a pierdut amicalul din 26 noiembrie cu Serbia, disputat la Timișoara, cu 1-5, golul echipei noastre fiind înscris de constănțeanul Mimi Stoica. „Suntem în grupă cu Portugalia, echipa care îl are pe cel mai bun fotbalist din lume. În aceste condiţii, obiectivul nostru este locul 2 în grupă, care ne duce la baraj. Cu o tragere la sorţi bună, avem șanse să ajungem în Columbia, la Campionatul Mondial. Până atunci, va trebui să acomodăm noii jucători, deoarece am convocat la lot câteva nume în premieră, care au confirmat în campionat”, a declarat noul selecționer al României. El s-a referit la portughezul Ricardo Filipe da Silva Braga (30 de ani), cunoscut sub numele de Ricardinho, cel mai bun jucător din lume în 2010 și 2014.